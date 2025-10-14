باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - صیادی گفت : بر اساس گزارش وزارت بهداشت برنامه مداخله‌ای حمایت تغذیه‌ای کودکان زیر پنج سال که با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور اجرا شده و همچنان ادامه دارد،توانسته است بهبود قابل توجهی در شاخص‌های سوءتغذیه کودکان ایجاد کند و نتایج نشان می‌دهد در استان البرز شیوع لاغری شدید به میزان ۴۲ درصد و شیوه انواع کم وزنی به میزان ۳۲ درصد در کودکان زیر ۵ سال کاهش یافته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز تأکید کرده است که تداوم و گسترش این برنامه به همراه اجرای هم‌زمان طرح مکمل‌یاری کودکان با مگادوز ویتامین A، می‌تواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت تغذیه و سلامت کودکان استان داشته باشد.

در پایان، دکتر صیادی ابراز امیدواری کرد که با استمرار این اقدامات، شاهد ارتقای شاخص‌های سلامت و تغذیه کودکان در البرز باشیم.