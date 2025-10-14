باشگاه خبرنگاران جوان _ سعید فراهانی گفت: با برنامهریزیهای انجامشده و انجام بازرسیهای میدانی توسط کارشناسان و اکیپهای عملیاتی، با همکاری امور برق منطقه سه و پیمانکار مربوطه، عملیات جمعآوری برقهای غیرمجاز در شهرک صنوف قم با موفقیت اجرا شد.
مجری طرح جمعآوری برقهای غیرمجاز شرکت برق قم عنوان کرد: در این طرح، ۱۷ انشعاب سهفاز و ۱۰ انشعاب تکفاز غیرمجاز شناسایی و جمعآوری گردید و برای استفادهکنندگان از برق غیرمجاز، اخطاریه کتبی صادر شد.
او ادامه داد: همچنین ۲۰ اخطاریه برای پیگیری قانونی تخلفات به امور برق منطقه ۳ ارسال شده است.
فراهانی با تاکید بر استمرار این طرح، گفت: هدف از اجرای چنین برنامههایی، جلوگیری از تلفات انرژی، حفظ ایمنی عمومی و تامین برق پایدار برای مشترکان قانونی است.
مجری طرح جمعآوری برقهای غیرمجاز شرکت برق قم از هماستانیها خواست در صورت مشاهده هرگونه استفاده غیرمجاز از شبکه توزیع برق، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۱ اطلاع دهند تا اقدامات لازم در کوتاهترین زمان ممکن صورت گیرد.
