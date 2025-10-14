بر اثر برخورد خودرو پژو با یک دستگاه کامیون در محور فسا - نوبندگان ۵ تن از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جان باختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی نوحپیشه مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی فسا اظهارکرد: با اعلام برخورد یک دستگاه خودرو پژو با یک دستگاه کامیون در محور فسا - نوبندگان نیروهای اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.
او گفت: در این سانحه، هر ۵ سرنشین خودروی پژو که همگی از کارکنان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا بودند، در محل حادثه جان باختند و راننده کامیون نیز در این سانحه مصدوم شد.
مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی فسا با تقدیر از خدمات کارکنان خدوم بهداشت و درمان، تصریح کرد: با وجود اینکه عوامل امدادی اورژانس ۱۱۵ فسا بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند، اما به علت شدت برخورد، امکان نجات جان سرنشینان خودروی سواری میسر نشد.
نوحپیشه بر لزوم رعایت نکات ایمنی و احتیاط بیشتر رانندگان در جادهها بهویژه محورهای بینشهری تاکید کرد.
منبع: روابط عمومی مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی فسا