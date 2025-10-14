باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ونزوئلا اعلام کرد که سفارت خود در نروژ را تنها چند روز پس از آن تعطیل خواهد کرد که ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان این کشور، برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۵ در اسلو شد.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه نروژ به خبرگزاری رویترز گفت که سفارت ونزوئلا دوشنبه گذشته هیچ دلیلی برای این تصمیم خود ارائه نکرده است. این سخنگو افزود: «این تصمیم تاسف‌بار است. با وجود اختلافاتمان در چندین موضوع، نروژ مایل است گفت‌و‌گو با ونزوئلا را حفظ کند و در این جهت ادامه خواهد داد.»

این وزارتخانه همچنین تأکید کرد که کمیته نوبل که بر اعطای جایزه نظارت دارد، نهادی مستقل از دولت نروژ است.

کورینا ماچادو که از سال ۲۰۲۴ در اختفا به سر می‌برد، روز جمعه برنده جایزه صلح نوبل اعلام شد. او از شرکت در انتخابات سال گذشته ونزوئلا که نیکولاس مادورو با قاطعیت در آن پیروز شد، محروم شده بود.

کورینا ماچادو پیروزی خود در کسب جایزه نوبل را به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده و «مردم ونزوئلا» تقدیم کرد.

ونزوئلا علاوه بر نروژ، تصمیم گرفته است سفارت خود در استرالیا را نیز تعطیل کند. در عوض، قصد دارد دو سفارت جدید در بورکینافاسو و زیمبابوه افتتاح کند؛ کشور‌هایی که این دولت آنها را «متحدان استراتژیک در مبارزه ضداستعماری و مقاومت در برابر فشار‌های هژمونیک» توصیف کرد.

هیچ یک از کشور‌های نروژ و استرالیا در ونزوئلا سفارتی ندارند و خدمات کنسولی آنها توسط سفارتخانه‌هایشان در کلمبیا انجام می‌شود. هر دو کشور از متحدان دیرینه ایالات متحده هستند و طبق سیاست های آمریکا در قبال ونزوئلا پیش می روند.

منبع: رویترز