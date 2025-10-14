شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی درختان در منطقه سعادت آباد شهر تهران ابراز نرانی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فضای سبز یکی از مهم‌ترین ارکان زیست‌محیطی هر شهر است که نه تنها زیبایی محیط شهری را افزایش می‌دهد، بلکه تأثیرات بسیاری در بهبود کیفیت هوا، کاهش آلودگی، ایجاد آرامش و ارتقای سلامت جسمی و روانی افراد دارد. بدون شک پارک‌ها و درختان شهری نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند.

اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است در میدان فرهنگ به بهانه ساخت و ساز درختان قدیمی را تخریب می‌کنند.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وعرض ادب. در منطقه سعادت آباد تهران میدان فرهنگ به بهانه ساخت و ساز قصد قطع درختان قدیمی و تخریب بخش بزرگی از محیط زیست زیبای منطقه را دارند؛ که با قطع درختان و از بین بردن محیط زیست اقدام کرده است. خواهشمند است این موضوع را پیگیری کنید تا مانع تخریب این درختان زیبا شوید که هر روز تعدادشان کمتر هم می‌شود.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.