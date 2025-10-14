بانک مرکزی در واکنش به اظهارات وزارت ورزش درباره عملکرد برخی بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج، اعلام کرد که سهمیه تعیین‌شده برای بانک‌ها سالانه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیرو مطالب منتشر شده به نقل از آقای رحیمی معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان پیرامون عملکرد سه بانک در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به آگاهی می‌رساند: سهمیه ابلاغ شده به هر بانک بر اساس توان تسهیلات دهی قرض الحسنه آن بانک تعیین شده و هر بانک ملزم به پرداخت سهمیه ابلاغی در طول سال می‌باشد.

با عنایت به اینکه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از محل منابع قرض الحسنه شبکه بانکی بوده و جذب این منابع بصورت تدریجی صورت گرفته و تابع رفتار سپرده گذاران می‌باشد، لذا با توجه به عدم امکان پیش بینی رفتار سپرده گذاران، سرعت پرداخت تسهیلات یادشده با توجه به میزان منابع قرض الحسنه هر بانک در مواعد زمانی مختلف، متغیر خواهد بود.

مجدداً تأکید می‌نماید سهمیه ابلاغی به شبکه بانکی از جمله بانک‌های پاسارگاد، پارسیان و ملی ایران بصورت سالانه بوده و حسب اطلاعات دریافتی از سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، عملکرد شبکه بانکی نسبت به سهمیه روزانه در پرداخت تسهیلات یادشده بالغ بر ۱۰۲ درصد می‌باشد. شایان ذکر است بانک‌های پاسارگاد، پارسیان و ملی ایران نیز نسبت به سهمیه روزانه خود به ترتیب دارای عملکرد ۱۳۷، ۱۱۷ و ۸۶ درصدی بوده و سنجش عملکرد بانک‌ها نسبت به کل سهمیه روزانه نیازمند بررسی عملکرد آن بانک در پایان سال و مقایسه آن با سال قبل می‌باشد.

گفتنی است عملکرد بانک‌های ملی ایران، پاسارگاد و پارسیان در پرداخت تسهیلات ازدواج در سال ۱۴۰۳ (ارقام به میلیارد ریال) به شرح ذیل است:

ـ بانک ملی ایران: سهمیه ازدواج ۲۹۰.۰۰۰ و عملکرد ۳۴۳.۹۱۸ معادل ۱۱۹ درصد
ـ بانک پاسارگاد: سهمیه ازدواج ۱۰.۰۰۰ و عملکرد ۱۹.۲۳۰ معادل ۱۹۲ درصد
ـ بانک پارسیان: سهمیه ازدواج ۲۴.۰۰۰ و عملکرد ۲۰.۵۳۹ معادل ۸۶ درصد

بر اساس این گزارش، شبکه بانکی کشور از ابتدای فروردین ۱۴۰۴ تا ۲۱ مهرماه بیش از ۱۱۶ هزار میلیارد تومان به ۳۴۶ هزار نفر از متقاضیان پرداخت کرده است. این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال از رشد ۱۱ درصدی برخوردار است.

شایان تاکید است رسانه‌های محترم در انتشار آمار مربوط به تسهیلات پرداختی قرض الحسنه ازدواج به جهت اعتبار، صحت و تخصصی بودن، صرفا به منابع و سایت بانک مرکزی مراجعه نمایند.

منبع: بانک مرکزی

Germany
ناشناس
۱۳:۱۹ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
وام ازدواج باید بکنید یک میلیارد ، متوجه گرانی ها هستید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۳ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
مگه ازدواج هم میکنن ؟؟؟ هر کی ازدواج میکنه یعنی از نظر روان مریضه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۰ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۰ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
واقعا مسخرست
۰
۱
پاسخ دادن
