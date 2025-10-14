ماموران یگان حفاظت محیط زیست ۱۸ قبضه سلاح شکاری را به همراه تعدادی پرنده و ادوات شکار در بابل کشف و ضبط کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - ناصر کیایی رئیس اداره حفاظت محیط زیست بابل گفت: طی گشت زنی همکاران اجرایی ما در ماه اخیر موفق به کشف و ضبط ۱۸ قبضه اسلحه شکاری همراه با تعدادی پرنده شکار شده و همچن مقدایری فشنگ و ادوات شکار شدند.

او افزود: این اقدام شکارچیان در ایامی صورت گرفت که هیچگونه پروانه شکاری برای شکار در شهرستان بابل صادر نگردید و مطابق قانون عمل آنها یک اقدام غیرمجاز بوده که توسط همکاران جلوگیری گردید.

کیایی وجود بیماری فوق حاد پرندگان را علت عدم صدرو پروانه شکار دانست و گفت: طی سال گذشته در استان مازندران برای انجام شکار پروانه صادر گردید ولی این پروانه برای شهر‌های غیر از بابل و نور بوده که دلیلش هم وجود بیماری فوق حاد پرندگان در این دو شهر عنوان گردیده است.

او افزود: این سلاح‌های کشف و ضبط شده هم با توجه به دارا بودن مجوز پس از تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی تحویل شکارچیان می‌شود.

 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: محیط زیست مازندران ، شکارچیان غیرمجاز
خبرهای مرتبط
نقره داغ شدن شکارچیان غیرمجاز در بابل + فیلم
غافلگیری شکارچیان غیر مجاز و قرق شکنان در فریدونکنار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صرفه‌جویی در مصرف گاز، شرط اصلی پایداری شبکه در زمستان
دستگیری عامل قطع درختان جنگل ایزدشهر
آخرین اخبار
دستگیری عامل قطع درختان جنگل ایزدشهر
صرفه‌جویی در مصرف گاز، شرط اصلی پایداری شبکه در زمستان
جلوگیری از گرانی‌های غیرمجاز مرغ؛ بیش از ۷ تن مرغ گرم در شهرستان بابلسر توزیع شد
اورژانس بابل همچنان درگیر با مزاحمان تلفنی! + فیلم
حذف نقاط پرتصادف جاده های مازندران، فوتی‌های حوادث رانندگی را کاهش داد
ناکامی شکارچیان در بابل + فیلم
تساوی ارزشمند پاسارگاد مازندران در اصفهان و شکست نساجی در تبریز
آغاز عملیات اجرایی تونل ۱۸۳۰ متری محور هراز
پرونده عرضه خارج از شبکه آرد روی میز تعزیرات