یک ورزشکار ایرانی لحظاتی زیبا از فرودی مهیج را ثبت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرود تماشایی از دره ۸۸ متری رودکلو، بلندترین آبشار آبی ایران در روستای غریبی ها در دهدز خوزستان توسط ورزشکار کشورمان را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

برچسب ها: صخره نوردی ، کوه نوردی ، پرش از ارتفاع
