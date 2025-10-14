باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ ناصر المجالی دبیرکل فدراسیون همبستگی ورزشی کشورهای اسلامی به همراه سه تن از همکارانش در کمیته هماهنگی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی بمنظور بررسی و بازدید از اماکن ورزشی، زیرساختها و هتلهای کشورمان به ایران میآید.
مقرر شده است صبح چهارشنبه (۲۳ مهرماه) ابتدا کمیته ملی المپیک گزارش کاملی درخصوص چگونگی میزبانی ایران در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۹ را به ناصرالمجالی و هیئت همراهش ارائه دهد و سپس از عصر چهارشنبه بازدیدها آغاز میشود و تا پنجشنبه نیز ادامه خواهد داشت.
ناصر المجالی دبیرکل فدراسیون همبستگی ورزشی کشورهای اسلامی و همراهانش جمعه تهران را ترک میکنند.
گفتنی است؛ علاوه بر ایران، کشورهای مالزی و ازبکستان نیز در خواست میزبانی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۹ را دادهاند که نمایندگان فدراسیون همبستگی ورزشی کشورهای اسلامی و همراهانش از این دو کشور نیز بازدید کردهاند.
پس از بررسی پیشنهاد میزبانی سه کشور نتیجه نهایی در حاشیه بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ریاض ۲۰۲۵ اعلام میشود.