باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - مهدی ارشادی معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری گفت: مسابقات تخصصی امداد و نجات در رشته جست‌و‌جو و نجات در محیط‌های آبی با میزبانی جمعیت هلال احمر شهرستان سامان برگزار شد و تیم هلال احمر شهرستان اردل به مقام قهرمانی دست یافت.

وی افزود: در این مسابقات که با داوری دقیق کارشناسان مجرب همراه بود، تیم‌ها در محور‌های نجات مصدوم از آب با استفاده از تجهیزات تخصصی، اجرای آیتم‌های جست‌و‌جو در محیط‌های آبی و هماهنگی و کار تیمی در عملیات نجات به مسابقه پرداختند.

ارشادی اضافه کرد: در پایان این رقابت‌ها، تیم جمعیت هلال احمر شهرستان اردل با کسب بیشترین امتیاز، به عنوان تیم اول مسابقات معرفی شد.

وی گفت: این مسابقات گامی مؤثر در راستای افزایش توان عملیاتی و آمادگی تیم‌های امدادی برای پاسخگویی به حوادث محیط‌های آبی ارزیابی می‌شود.

در ادامه بیننده تصاویر و فیلم برگزاری این مسابقات باشید.