الجولانی ضمن تاکید بر عدم تمایل به جنگیدن با اسرائیل، فاش کرد که مذاکرات با واسطه آمریکا برای رسیدن به توافقی شبیه ۱۹۷۴ در جریان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ابومحمد الجولانی، رئیس دولت انتقالی سوریه و سرکرده تحریرالشام تاکید کرد که «سوریه شایسته است که در امنیت و صلح زندگی کند، زیرا این به نفع منطقه و جهان است.»
الجولانی در مصاحبه با برنامه «۶۰ دقیقه» از شبکه «سیبیاس نیوز» آمریکا گفت: «ما از زمان رسیدن به دمشق، اسرائیل را تحریک نکردهایم و نمیخواهیم تهدیدی برای آن یا هر کشور دیگری باشیم.»
او تاکید کرد که «هدف قرار دادن کاخ ریاست جمهوری توسط اسرائیل نه برای ارسال پیام، بلکه اعلان جنگ بود، اما دمشق علاقهای به ورود به جنگ ندارد.»
سرکرده تروریستهای تحریرالشام همچنین اشاره کرد که «اسرائیل باید از هر نقطهای که پس از ۸ دسامبر ۲۰۲۴ (۱۸ آذر ۱۴۰۳) اشغال کرده است، عقبنشینی کند، سوریه آماده استقبال از شراکتهای بینالمللی است که به حاکمیت آن احترام بگذارند.»
ماه گذشته، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم تروریستی اسرائیل، از پیشرفت در مذاکرات با سوریه خبر داده اما گفته بود که «این امر هنوز دور از دسترس است.»
کانال ۱۲ رژیم تروریستی اسرائیل به نقل از نتانیاهو در جلسه کابینه این کشور گزارش داده بود که وی گفته است: «امکان صلح با همسایگان شمالیمان (سوریه) اکنون در دسترس است. ما در حال برقراری تماسهایی هستیم و پیشرفتهایی با سوریها وجود دارد، اما این امر همچنان دور از دسترس است.»
ابومحمد الجولانی فاش کرد که مذاکرات با وساطت آمریکا میان سوریه و رژیم تروریستی اسرائیل در جریان است و این مذاکرات در آستانه دستیابی به توافقی است که ممکن است به زودی امضا شود.
الجولانی اشاره کرد که «توافق مورد انتظار مشابه توافق سال ۱۹۷۴ خواهد بود»، اما ادعا کرد که این امر «به هیچ وجه به معنای عادیسازی روابط با تلآویو نیست.»
از زمان سقوط دولت بشار اسد، رئیسجمهور سابق سوریه، رژیم تروریستی اسرائیل حملات هوایی گستردهای را به تمام سوریه و حتی کاخ ریاست جمهوری سوریه انجام داده است حتی مناطقی را در جنوب سوریه اشغال کرده است، که دمشق تاکید میکند این اقدامات نقض حاکمیت این کشور است.
منبع: اسپوتنیک