باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، عباس طالبی فر، سفیر ایران در کره شمالی، صبح امروز (سه شنبه ۲۲ مهر ماه)، با دعوت احمد دنیامالی به وزارت ورزش و جوانان آمد تا در خصوص توسعه همکاری روابط ورزشی میان دو کشور رایزنیهای لازم را داشته باشند.
یکی از اهداف مهمی که وزارت ورزش و جوانان برای حضور قدرتمند در بازیهای المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس و بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا در اولویت برنامههای خود قرار داده، جذب مربیان طراز اول زن خارجی برای تیمهای ملی بانوان است.
از آنجا که کره شمالی پتانسیل خوبی در حوزه مربیگری زنان در برخی رشتهها دارد، این وزارتخانه درصدد است تا از این ظرفیت بهرهمند شود. وزنهبرداری، تیراندازی، تنیس روی میز، جودو جزو آن دسته رشتههایی است که کره شمالی مربیان صاحب سبک و توانمندی در آن دارد. این در حالی است که فدراسیون تنیس روی میز ایران تا کنون طی چند دوره به صورت مقطعی اقدام به جذب مربیان این کشور کرده است.
با این تفاسیر امور بین الملل وزارت ورزش و جوانان به تازگی یک تفاهم نامه همکاری را برای کره شمالی ارسال کرده که موافقت مقامات ورزش این کشور را به همراه داشته است. بر این اساس، دکتر دنیامالی با عباس طالبیفر، سفیر ایران در کره شمالی ملاقات کرد تا در خصوص نحوه روابط و تبادلات ورزشی میان دو کشور مذاکره کند.
وزیر ورزش و جوانان در این خصوص گفت: به دنبال این هستیم که ورزش زنان را در ایران ارتقا بدهیم. هدف اصلی ما حضور قدرتمند در بازیهای المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس است و برنامه اجرایی بلند مدتی را هم به دولت دادهایم. البته که بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا نیز که سال آینده برگزار میشود هم جزو اولویتهای ماست. با توجه به این موضوع به دنبال این هستیم تا برای افزایش سطح کیفی و مدالآوری بانوان ورزشکار ایرانی در این دو رویداد مهم، برای رشتههایی که شانس رفتن روی سکو داریم، مربیان برجسته خارجی زن استخدام کنیم. کره شمالی یکی از کشورهایی است که ما میتوانیم از مهارت مربیان آنها در بعضی رشتهها استفاده کنیم. معتقدیم که میتوانیم در عرصه روابط ورزشی همکاری مشترک و مثبتی با یکدیگر داشته باشیم.
وی با اشاره به عملکرد تیم ملی وزنه برداری بانوان کره شمالی در رقابتهای قهرمانی جهان اخیر که در نروژ برگزار شد، ادامه داد: وزنه برداری بانوان در ایران جزو رشتههای نوپاست و به رغم عمر کوتاهش توانسته به نتایج امیدبخشی در میادین بین المللی دست پیدا کند، اما میخواهیم این مدال آوریها به بازیهای المپیک و آسیایی برسد. بر همین اساس خیلی مایلیم از دانش مربیان کره شمالی بهرهمند شویم. کره شمالی در رقابتهای جهانی زنان در ۵ وزن صاحب ۱۷ مدال طلا شد و قدرت خودش را به دنیا نشان داد.
«جودو، تنیس روی میز و تیراندازی نیز دیگر رشتههایی هستند که دختران ایرانی در آنها مستعد هستند و وزارت ورزش و جوانان تمایل دارد، هدایت تیمهای ملی این رشتهها را به مربیان زن خارجی کره شمالی بسپارد». دکتر دنیامالی با اشاره به این مطلب افزود: علاوه بر وزنهبرداری ما در سایر رشتهها مثل تیراندازی، جودو و تنیس روی میز هم این علاقه را داریم که از مربیان زن کره شمالی استفاده کنیم. دوست داریم آمد و شدهای ورزشی با این کشور بیشتر شود و در صورت ابراز علاقه طرف مقابل، ورزش ایران نیز میتواند در رشتههای کشتی و تکواندو، دورههای آموزشی را برای آنها برگزار کند.
عباس طالبی فر، سفیر ایران در کره شمالی که سابقه مدیریتی طولانی مدتی را در این کشور دارد، آمادگی خود و همکارانش را برای توسعه هر چه بهتر روابط میان دو کشور را اعلام کرد. او در این نشست خاطر نشان کرد: ورزش بهترین پل برای ارتباط میان کشورهاست و قدرت تعاملی زیادی بین ملتها برقرار میکند. گسترش همکاریهای ورزشی باعث میشود که در سایر امور نیز موفق باشیم. کره شمالی یک استادیوم ۱۶۵ هزار نفری دارد که به لحاظ وسعت، بزرگترین استادیوم در دنیاست. کره شمالی در نظم، امنیت، بهداشت و پاکیزگی ستودنی است و ما میتوانیم تیمهای ملی ورزشی ایران را در شرایط خوب در این کشور اسکان بدهیم.