سخنگوی وزارت امور خارجه در توضیح دلایل عدم حضور ایران در اجلاس سران «شرم‌الشیخ»، تأکید کرد: این اجلاس به معنای واقعی «بین‌المللی» نبود و عدم شرکت ایران به معنای از دست دادن یک فرصت دیپلماتیک نیست و بازیگری در عرصه بین‌المللی صرفاً به حضور فیزیکی در نشست‌ها محدود نمی‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وزارت امور خارجه؛ «اسماعیل بقائی»، سخنگوی وزارت امور خارجه، در مصاحبه با رادیو گفت‌و‌گو به تبیین مواضع رسمی ایران در قبال اجلاس اخیر شرم‌الشیخ و دیگر مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی پرداخت.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ابتدای برنامه با اشاره به تصمیم ایران برای عدم حضور در این اجلاس، گفت: این اجلاس به معنای واقعی «بین‌المللی» نبود؛ نه تحت نظر سازمان ملل برگزار شد و نه همه کشور‌ها دعوت بودند. مجموعاً حدود ۳۰ هیئت شرکت‌کننده از کشور‌های خاص یا سازمان‌های بین‌المللی حضور داشتند. بسیاری از کشور‌ها از جمله چین و روسیه دعوت نشده بودند.

بقائی اولویت قطعی جمهوری اسلامی ایران را توقف نسل‌کشی و کشتار مردم بی‌گناه غزه دانست و خاطرنشان کرد: همیشه تأکید داشته‌ایم که پایان دادن به فاجعه انسانی، بازگشت آوارگان، دسترسی مردم غزه به پناهگاه و خروج اشغالگران صهیونیست باید در صدر دستور کار باشد. فاجعه‌ای که طی دو سال گذشته رخ داده، صرفاً نقض قوانین بین‌المللی نیست، بلکه تعرضی آشکار به اخلاق و انسانیت است.

وی در پاسخ به این ادعا که عدم شرکت ایران به معنای از دست دادن یک فرصت دیپلماتیک بوده است، گفت: به‌هیچ‌وجه اینطور نیست و بازیگری در عرصه بین‌المللی صرفاً به حضور فیزیکی در نشست‌ها محدود نمی‌شود. گاهی مشارکت بدون محاسبه دقیق، می‌تواند به موقعیت کشور آسیب بزند. ما تنها چند ماه قبل، در خرداد، مورد حمله غیرقانونی و جنایتکارانه آمریکا قرار گرفتیم؛ رژیم صهیونیستی نیز با چراغ سبز و همکاری آمریکا در این اقدام نقش داشت. طبیعی است نمی‌توانیم در نشستی شرکت کنیم که ریاست آن بر عهده طرفی است که به چنین اقدام جنایتکارانه‌ای افتخار می‌کند.

بقائی با اشاره به نگرانی‌های تاریخی درباره طرح‌های صلح در منطقه، خاطرنشان کرد: طی یک قرن گذشته، طرح‌های متعددی با عنوان صلح و آشتی در موضوع فلسطین مطرح شده، اما نتیجه آن تضییع هرچه بیشتر حقوق مردم فلسطین بوده است. امروز با پیامد‌های آن مواجهیم؛ عملیات پاکسازی قومی، کشتار بیش از ۷۰ هزار انسان بی‌گناه و نابودی ۹۰ درصد غزه. تا زمانی‌که حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین به رسمیت شناخته نشود، هیچ طرحی به صلح واقعی منجر نخواهد شد.

این دیپلمات ارشد در توضیح این جمله که «دیپلماسی تعطیل نخواهد شد»، گفت: جمهوری اسلامی ایران شاید بیش از هر کشور دیگری در چند دهه گذشته در روند‌های دیپلماتیک مشارکت داشته است. همواره از ابزار دیپلماسی برای صیانت از منافع ملی و ارتقای صلح و امنیت بین‌المللی استفاده کرده‌ایم. این واقعیت که در میانه یک روند دیپلماتیک مورد حمله غیرقانونی قرار گرفتیم، در تاریخ ثبت خواهد شد. در عین حال، دفاع ملت ایران از تمامیت خود نشان داد هر زمان لازم باشد می‌توانیم با قدرت از خود دفاع کنیم. دیپلماسی هیچ‌گاه تعطیل نخواهد شد و در آینده نیز با توجه به منافع کشور از این ابزار استفاده خواهیم کرد.

بقائی در پایان ضمن تأکید مجدد، بر موضع ثابت و اصولی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی، فعالیت‌های وزارت خارجه در راستای حفظ منافع ملی و تمامیت ارضی کشور را قابل تقدیر دانست.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۳ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
از اول شما دعوت نکردند این از اولش
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۱ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
مردم ایران خواهان صلح و آرامش هستند.عزت فقط با جنگ و تحریم بدست نمی آید.یکنفر نمی تواند برای یک ملت کهن و با تمدن و هوشیار تصمیم بگیرد.رفراندوم بگذارید و ببینید مردم چه نظری دارند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بابک
۱۵:۰۴ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
من از دیار قهرمان آذربایجان از دیار ستارخان اینو میگم جانم فدای وطنم
جان میدیم خون میدیم اما سر تسلیم فرود نمیاریم
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۹ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
بالاخره وزارت خارجه یک تصمیم صحیح هم گرفت
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۸ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
شنیدیم از همه تشکر کردن بجز ایران....ترسیدین نرفتین؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ساناز
۱۴:۵۳ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
اون افرادی که میگن تو سوریه و غزه و لبنان خرج کردین باید بفهمن که بعد عدم حمایت ما بخاطر شعار امثال شما و سقوط سوریه ، جنگ به داخل تهران کشیده شد بفهمین تا دیر نشده
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کامران
۱۴:۴۹ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
ممنون که بیش از این عزت ملی مون رو پایین نیاوردین
کسی که صلح تحمیلی و یا بهتر بگم تسلیم طرفشو میخواد تو گوشش باید فرو کنین ما ایرانیا اهل این حرفا نیستیم و دهن یاوه گوی قمارباز رو گل میگیریم و اینو تو طول تاریخ اثبات کردیم و بعد انقلاب اسلامی مون و بیرون کردن اجنبی ها هم پر رنگ تر شده
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
احسنت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۱ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۰ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
بخاطر مردم شرکت میکردید نه یه مشت جنگ طلب
۱۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بابک آذر اوغلی
۱۴:۵۱ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
من جزئی از مردم سلحشور و شجاع ایران صلح تحمیلی و تسلیم رو هرگز نمی پذیرم چرا که شرافتم و غیرتم این اجازه رو نمیده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۵ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
ترس از ما ایرانی میترسه شما کجایی هستی انقدر ترسیدی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۸ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
کاسه داغ تر از آش!!
۶
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۶ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
وقتی از اون سر دنیا با گردن کلفتی واسه ما و همسایه های ما بدون حضور ما تصمیم میگیرن استفاده از لفظ "بازیگری در عرصه بین المللی" شبیه یه شوخیه
۵
۱۴
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۳:۱۲ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
توی سوریه و فلسطین ما خرج کردیم ما تحریم شدیم از ترکیه تجلیل شد و به نام ترک ها بسته شد
۸
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
شهرام
۱۴:۵۶ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
برای امنیت و منافع ملی آمریکا میدونی چقدر تو خاورمیانه خرج کرده؟ بیش از هزار برابر ما
شما متاسفانه معنی امنیت و منافع ملی رو هنور نمیدونین و الا هرگز حرف رسانه های فارسی زبان بیگانه و دشمن مون رو تکرار نمیکردین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۷ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
چون که دلش خواست.
۷
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
احمد
۱۳:۰۷ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
چه بهتر شرکت نکردید هزینه های اضافی موند توجیبتون برین جوجه بخرین کناره خانواده تون کباب جوج بزنین که جوج هم شده به همت شما لاکچری
۱۰
۱۹
پاسخ دادن
