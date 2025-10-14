باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های ملی فوتبال ایران و تانزانیا شامگاه سه‌شنبه ۲۲ مهر از ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه آل راشد شهر دبی، امارات، به مصاف هم خواهند رفت.

سایمون موسووا، مهاجم تانزانیایی تیم الطلبه عراق، درباره این مسابقه اظهار داشت: می‌دانم تیم ملی ایران بسیار قدرتمند است، اما معتقدم بازیکنان تانزانیا می‌توانند عملکرد خوبی ارائه دهند.

او افزود: فوتبال ایران ترکیبی از قدرت و هوش است، اما فکر نمی‌کنم بازیکنان ما در این دیدار کار دشواری پیش رو داشته باشند. این مسابقه می‌تواند برای ما بسیار مفید باشد.

موسووا همچنین گفت: این بازی فرصت بسیار خوبی است تا جایگاه تانزانیا در رده‌بندی فیفا ارتقا یابد. اگر بتوانیم تیمی مانند ایران را شکست دهیم، نشان خواهیم داد که تیم ما ضعیف نیست و توان رقابت در سطح بالای فوتبال آسیا را دارد.