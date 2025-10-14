باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان، سعیدخان فینی، رئیس هیئت ورزشهای نابینایان و کمبینایان استان البرز، با اعلام این خبر اظهار کرد: «از اسفندماه سال گذشته و همزمان با تغییرات مدیریتی در ورزش استان، بارها از مسئولان مربوطه درخواست کردیم که مشکل نداشتن سانس تمرینی برای تیم گلبال حل شود، اما متأسفانه با بیتوجهی روبهرو شدیم.»
وی افزود: «تیم گلبال بزرگسالان استان البرز در حالی در خردادماه در مسابقات دسته ۳ کشوری شرکت کرد که بدون حتی یک جلسه تمرین رسمی وارد رقابتها شد و با این حال، توانست در میان ۱۲ استان، به مقام چهارمی دست یابد.»
به گفته رئیس هیئت ورزشهای نابینایان و کمبینایان البرز، در حال حاضر با همکاری سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری فردیس، سالن بحران در برخی ساعات محدود در اختیار نابینایان قرار گرفته است. اما وی تأکید کرد که مراجعه به فردیس برای بسیاری از ورزشکاران نابینا با توجه به شرایط خاصشان، دشوار و محدودکننده است.
خان فینی در ادامه انتقاد خود از عملکرد مسئولان گفت: «در حالیکه برای تیمهایی مانند شیبا (فوتبال ساحلی)، تیم فوتبال فرد البرز و تیم بسکتبال بهسرعت امکانات مهیا میشود، متأسفانه حداقل شرایط برای ورزش نابینایان فراهم نیست. این در حالیست که ورزشکارانی، چون حسین رجبپور، نائبقهرمان جهان در فوتبال نابینایان، با افتخارآفرینیهای خود همچنان از نگاه کمسوی مسئولان پنهان ماندهاند.»
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که در آستانه روز جهانی عصای سفید، مسئولان با نگاهی مسئولانهتر به نیازها و مطالبات جامعه نابینایان و کمبینایان توجه کرده و اقدامات عملی در جهت رفع این تبعیضها انجام دهند.