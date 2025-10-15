باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه تورانلو- آدم‌ها تغییر میکنند؛ گاه با یک چرخش؛ گاه با یک جمله و گاه حتی با یک کلمه نه با یک لبخند، حتی یک شبه لبخند... و این حکایت بسیاری از آدم های روزگار ماست ... مصداقش؟ مصداقش هم کم نیستند...

هیچ چیز عوض نشده ؛ آمریکا می خواهد اقتدار ما را بشکند

۱۲ آبان ۱۳۷۸ ؛

صحن علنی مجلس به مناسبت گرامیداشت سالروز تسخیر لانه جاسوسی؛

« دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد و این افتخار همچنان برای ملت بزرگوار ایران باقی مانده که پرچمدار مبارزه با استکبــار جهــانی است و این نشان می‌دهد که مبارزه با استکبار و در راس آن آمریکا، جزو خمیرمایه انقلاب و ملت ما است.

هیچ چیز عوض نشده، امروز ملت ایران همان ملت سال ۵۸ است و راه خود را در دفاع از اسلام، انقلاب، امام، رهبری و ولایت و اصول و ارزش‌ها پرصلابت و همانند روز‌های اول انقلاب ادامه می‌دهند. آمریکا همان روحیه استکباری خودش را دارد و حکومت این کشور با همه اقتدار کاذبی که می‌خواهد از خود نشان دهد، هنوز زیر تیول و سلطه صهیونیست‌های جهانی و بین المللی است.

رئیس مجلس در ادامه به تناقض در رفتار و گفتار آمریکایی‌ها و ادامه عناد آنها با اسلام، امام و انقلاب ایران اشاره کرد و گفت: در دنیای امروز که دنیای ارتباطات است، جهان امروز دیگر جهان دیروز نیست که یک قدرت بتواند همه دنیا را در انحصار خودش بگیرد.

وی خاطر نشان کرد: ما از ان استاد (امام خمینی) آموخته‌ایم تا این روحیه سلطه گری و زورگویی آمریکا وجود دارد، با آمریکا ارتباط برقرار نخواهیم کرد. آمریکایی‌ها می‌خواهند عظمت، اقتدار و آقایی ما را بشکنند و بگویند توانستیم ایرانی‌ها را قانع و به پای میز مذاکره بکشانیم.

این صحبت‌های رئیس مجلس آن روز‌ها حجت الاسلام ناطق نوری است.

تشخیص دادیم که آمریکا مخل نظام است؛ مانند انگلیس!

مرداد ۱۳۸۵؛

حجت الاسلام ناطق نوری در اختتامیه همایش بزرگداشت یکصدمین سال مشروطه در مجلس شورای اسلامی: «یک زمانی با تمام توان تشخیص دادیم که وجود آمریکا در ایران مخل نظام حکومتی ماست و با تسخیر سفارت این کشور در تهران دست مزدورانه این کشور را از ایران اسلامی کوتاه کردیم.» این بخشی از صحبت‌های ناطق نوری در این مراسم بود.

ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بر تداوم راه دخالت غرب توسط انگلیس تاکید کرد و گفت: انگلیسی‌ها هنوز هم در مسائل کشور دخالت می‌کنند و ما در قبال انگلیس‌ها هنوز هیچ کاری نکرده‌ایم.

آمریکا توان مقابله با ایران را ندارد

اردیبهشت ۱۳۹۳؛

حجت‌الاسلام علی‌اکبر ناطق نوری در قم با تاکید بر عدم مذاکره با آمریکا بیان کرد : ما هیچ زمانی به دنبال مذاکره با آمریکا نرفته ‎ایم و آنها به این نتیجه رسیده‌اند که دشمنی آنها با مردم ایران تاکنون دستاوردی نداشته است. آمریکایی‌ها ۳۵ سال با ما مبارزه کردند ولی هرجا رفتند، اقتدار ایران اسلامی را مشاهده کردند و متوجه شدند توانایی مقابله با ما را ندارند. به همین دلیل است که به فکر نحوه جدیدی از رفتار با کشورمان افتاده‌اند. آنها به این درک رسیده‎اند که این کشور با نعمت بزرگی، چون ولایت فقیه تسلیم آنها نخواهد شد.

مذاکره با آمریکا؟ معنا ندارد!

مهرماه ۱۳۹۸ ؛

حجت الاسلام ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: « مذاکره با آمریکا تا زمانی که تحریم‌ها پابرجا باشد، معنا ندارد و در این زمینه مقام معظم رهبری نیز اعلام کرده است که مذاکره با این کشور به دلایل مختلف که منطقی، عقلی و شرعی است، معنا ندارد. این موضوع بی‌معنا است که بخواهیم با کشور قلدری که می‌خواهد با زور یک کشور را پای میز مذاکره بکشاند و تحریم‌ها را نیز برای آن کشور لغو نکند، مذاکره کنیم.

معنای مذاکره آن است که دو کشور با شرایط یکسان و مساوی پای میز مذاکره بنشینند، اما اینکه تحریم‌ها لغو نشوند یعنی شرایط برای مذاکره یکسان نیست. آمریکا زمانی که در برجام پای میز مذاکره با ایران نشست نیز به تعهدات خود عمل نکرد و این به معنای آن است که به آمریکا و تعهداتش اعتماد نیست. کشور آمریکا اگر توبه و به پیمان‌های پیشین خود با ایران عمل کند و همچنین تحریم‌ها را لغو کند، می‌توانیم با این کشور مذاکره کنیم.»

کاش سفارت آمریکا را تسخیر نمی کردیم!

و حالا ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴؛

حجت الاسلام ناطق نوری: « من معتقدم که از اول، در زمان حضرت امام (رحمت‌الله‌علیه) که انقلاب پیروز شد، ناپختگی و بی‌تجربگی وجود داشت. ما تجربه کار اجرایی یا مدیریت حکومتی نداشتیم و برخی خطا‌ها از همان آغاز، رخ داد. مثلا از نظر من، تصرف سفارت آمریکا به‌عنوان «لانه جاسوسی» اشتباه بزرگی بود؛ به‌نظر می‌رسد بسیاری از گرفتاری‌ها از همان نقطه آغاز شد. وقتی بخواهیم راهکار پیشنهاد کنیم باید بدانیم مشکل چیست. مگر در سایر سفارت‌خانه‌ها در دنیا قسمتی برای امور اطلاعاتی و جاسوسی وجود ندارد؟ آن‌جا را اشغال کردند و آمریکا هم در یک عمل متقابل سفارت‌خانه ما را گرفت و پول‌های ما را بلوکه کرد. از آن زمان، مجموعه‌ای از مشکلات و واکنش‌ها ادامه پیدا کرد که به نظر من ناشی از همان تصمیمات اولیه بود.

بعدها، برخی گروه‌های دیگر به کار‌هایی دست زدند که باز هم اشتباه محض بود: حمله به سفارت‌خانه‌های عربستان و انگلستان، تخریب اماکن و امثال آن که هنوز هم پیامدهایش گریبان‌گیر کشور است. این اقدامات، فشار‌ها و چالش‌هایی در سیاست خارجی ما ایجاد کرد و ما الان در این وضعیت هستیم. البته برخی مواضع و رفتار آمریکایی‌ها و برخی دولت‌های دیگر هم در این مسیر مؤثر بود؛ مثلا حمایت‌ها یا دشمنی‌هایی که نشان داد آنها مایل نیستند کشوری با این وسعت، با موقعیت جغرافیایی درخور توجه و با ذخایر فراوان در منطقه روی پای خود بایستد و تصمیم مستقل بگیرد. طبیعی بود که چنین موضوعی با مخالفت و فشار همراه شود.»

و این حکایت یک تغییر است حکایت افرادی که روزی در صف اول مبارزه با آمریکا قرار داشتند، اما امروز از مواضع قبلی خود عقب نکشیده بلکه کاملا در مقابل آن قرار دارند؛ آدم‌هایی که وقتی صحبت هایشان را در برابر هم قرار میدهی گویی در برابر دو فرد کاملا متفلاوت ایستاده‌ای.

اما دلیل این همه تغییر چیست؟

حجت الاسلام ناطق نوری : میزان ولی فقیه است

دلیلش دعوت نصفه و نیمه ترامپ از ایران در اجلاس شرم الشیخ است که روزی سردار ایران را با وقاحت به شهادت رساند تا جایی که انگشت حیرت کشور‌های دیگر هم بر دهان گرفته شد و یا شاید هم جنگ ۱۲ روزه‌ای که در عین مذاکره اتفاق افتاد و ترامپ با پوزخند گفت که این صرفا فریبی برای ایران بود؟ و یا شاید هم پاره کردن برجامی که مدت‌ها ایران و اقتصادش را معطل نگه داشت ... هیچ کس نمی داند دلیل این همه تغییر چیست ... اما شاید بد نباشد یک صحبت دیگر هم از حجت الاسلام ناطق نوری مرور کنیم...

«ما میزان داریم و میزان، ولی فقیه و ولی امر مسلمین است. معنا و ابعاد ولایت فقیه نیز بیان شده است.

اوامر ولی، مولوی و ارشادی است و اینکه تکلیفمان در مولوی و ارشادی چیست نیز بیان شده است. حال، بعضی کاسه‌های داغ‌تر از آش هستند که اینها زمان امیرالمؤمنین هم بودند و آخر سر هم جزو خوارج شدند.

علامت سجده روی پیشانی خوارج دیده می‌شد و آستین لباسشان پاره می‌شد. اینها به ظاهر زاهد بودند، اما امیرالمؤمنین علی علیه السلام در موردشان می‌گفت خطر اینها از خطر کفار بیشتر است.»

و در آخر باید گفت که حجت الاسلام ناطق نوری معتقد بود که میزان ولی فقیه است و تسخیر لانه جاسوسی همان اتفاقی بود که امام خمینی (ره) از آن به عنوان انقلاب دوم تعبیر کردند و رهبر انقلاب نیز بارها آن را مباهات کردند ...