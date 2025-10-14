باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا عباسی در خصوص تنبیه دو دانش‌آموز پایه هشتم یک از مدارس قزوین، اظهار کرد: این اتفاق روز سه‌شنبه ۱۵ مهر رخ داده و هنوز ادعای دانش‌آموز ثابت نشده است!

وی افزود: به‌خاطر خطایی که دانش‌آموز انجام داده بود، برخوردی بین مدیر مدرسه و دانش‌آموز یادشده صورت گرفته که مدیر این بحث را کتمان کرده و گفته تنبیهی انجام نداده است؛ برای همین کارگروه ویژه‌ای برای بررسی ماجرا تشکیل شده و در صورت اثبات تنبیه از سوی مدیر مدرسه، حتماً در اولین فرصت مطابق قانون رسیدگی به هیئت تخلفات اداری، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. اگر دانش‌آموز هم خطایی کرده باشد، باید پاسخگو باشد و با او برخورد شود.

مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین خاطرنشان کرد: این برخورد قانونی می‌تواند منجر به لغو ابلاغ مدیر مدرسه شود؛ حق پیگیری قضایی هم برای والدین دانش‌آموز محفوظ است و موضوع دیه نیز از طریق قوه قضائیه قابل پیگیری است.

عباسی با اشاره به اتفاقات ۲۱ مهر به ایسنا، گفت: روز دوشنبه، ۲۱ مهر ۱۴۰۴ میز خدمت آموزش و پرورش برپا شد و در پی میز خدمت، عمو و پدر دانش‌آموز یادشده به آموزش و پرورش مراجعه کردند؛ در حالی که جمعیت زیادی در اداره حضور داشتند، کل سیستم آموزش و پرورش را زیر سؤال بردند. من گفتم «آیا گفته‌اید که دانش‌آموز شما مرتکب چه خطایی شده است؟» البته این سخن من توجیه خطای مدیر نیست. بعد از سخن من، عموی دانش‌آموز گفت: «اصلاً هر کاری کرده باشد».

وی ادامه داد: پس از این ماجرا، پلیس ۱۱۰ به اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین آمد و از دفتر حراست اداره با پدر دانش‌آموز {تنبیه‌شده}تماس گرفت و گفت که از آنان شکایت شده و باید به کلانتری بروند.

مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: مأمورانی که با والدین دانش‌آموز تماس گرفته بودند، حین مراجعه‌ی پدر و عموی دانش‌آموز در کلانتری حضور نداشتند و مأموران حاضر در کلانتری چون از ماجرا اطلاعی نداشتند به پدر و عموی دانش‌آموز گفته بودند که ما شما را احضار نکرده‌ایم؛ همین موضوع باعث شده بود والدین دانش‌آموز این اتهام را به آموزش و پرورش وارد کنند که شما برای این‌که ما را تحت فشار قرار دهید عنوان کلانتری را جعل کردید، در حالی که تمامی فیلم‌ها و تماس‌ها موجود است.

عباسی در پاسخ به این سؤال که "آیا کادر آموزشی مدارس دروس روانشناسی کودک و نوجوان را می‌گذرانند؟" توضیح داد: معمولاً معلمان اگر در دانشگاه فرهنگیان تحصیل کرده باشند، دروس روانشناسی را می‌گذرانند و اگر از طریق ماده ۲۸ جذب شده باشند، در یک جلسه اختصاصی میزان تاب‌آوری آنان توسط روانشناس مورد آزمون قرار می‌گیرد؛ در حین خدمت نیز کارگاه‌های آموزشی ضمن خدمت برگزار می‎شود ولی آزمایش‌های ادواری روان در طول خدمت انجام نمی‌شود.

منبع: ایسنا