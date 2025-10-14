در پی انتشار خبری مبنی‌بر ضرب و شتم یک دانش‌آموز در قزوین توسط مدیر مدرسه و انتشار خبر ارجاع پرونده تنبیه بدنی دانش‌آموز به هیأت تخلفات اداری، مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین توضیحاتی در این باره ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا عباسی در خصوص تنبیه دو دانش‌آموز پایه هشتم یک از مدارس قزوین، اظهار کرد: این اتفاق روز سه‌شنبه ۱۵ مهر رخ داده و هنوز ادعای دانش‌آموز ثابت نشده است!

وی افزود: به‌خاطر خطایی که دانش‌آموز انجام داده بود، برخوردی بین مدیر مدرسه و دانش‌آموز یادشده صورت گرفته که مدیر این بحث را کتمان کرده و گفته تنبیهی انجام نداده است؛ برای همین کارگروه ویژه‌ای برای بررسی ماجرا تشکیل شده و در صورت اثبات تنبیه از سوی مدیر مدرسه، حتماً در اولین فرصت مطابق قانون رسیدگی به هیئت تخلفات اداری، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. اگر دانش‌آموز هم خطایی کرده باشد، باید پاسخگو باشد و با او برخورد شود.

مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین خاطرنشان کرد: این برخورد قانونی می‌تواند منجر به لغو ابلاغ مدیر مدرسه شود؛ حق پیگیری قضایی هم برای والدین دانش‌آموز محفوظ است و موضوع دیه نیز از طریق قوه قضائیه قابل پیگیری است.

عباسی با اشاره به اتفاقات ۲۱ مهر به ایسنا، گفت: روز دوشنبه، ۲۱ مهر ۱۴۰۴ میز خدمت آموزش و پرورش برپا شد و در پی میز خدمت، عمو و پدر دانش‌آموز یادشده به آموزش و پرورش  مراجعه کردند؛ در حالی که جمعیت زیادی در اداره حضور داشتند، کل سیستم آموزش و پرورش را زیر سؤال بردند. من گفتم «آیا گفته‌اید که دانش‌آموز شما مرتکب چه خطایی شده است؟» البته این سخن من توجیه خطای مدیر نیست. بعد از سخن من، عموی دانش‌آموز گفت: «اصلاً هر کاری کرده باشد».

وی ادامه داد: پس از این ماجرا، پلیس ۱۱۰ به اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین آمد و از دفتر حراست اداره با پدر دانش‌آموز {تنبیه‌شده}تماس گرفت و گفت که از آنان شکایت شده و باید به کلانتری بروند.

مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: مأمورانی که با والدین دانش‌آموز تماس گرفته بودند، حین مراجعه‌ی پدر و عموی دانش‌آموز در کلانتری حضور نداشتند و مأموران حاضر در کلانتری چون از ماجرا اطلاعی نداشتند به پدر و عموی دانش‌آموز گفته بودند که ما شما را احضار نکرده‌ایم؛ همین موضوع باعث شده بود والدین دانش‌آموز این اتهام را به آموزش و پرورش وارد کنند که شما برای این‌که ما را تحت فشار قرار دهید عنوان کلانتری را جعل کردید، در حالی که تمامی فیلم‌ها و تماس‌ها موجود است.

عباسی در پاسخ به این سؤال که "آیا کادر آموزشی مدارس دروس روانشناسی کودک و نوجوان را می‌گذرانند؟" توضیح داد: معمولاً معلمان اگر در دانشگاه فرهنگیان تحصیل کرده باشند، دروس روانشناسی را می‌گذرانند و اگر از طریق ماده ۲۸ جذب شده باشند، در یک جلسه اختصاصی میزان تاب‌آوری آنان توسط روانشناس مورد آزمون قرار می‌گیرد؛ در حین خدمت نیز کارگاه‌های آموزشی ضمن خدمت برگزار می‎شود ولی آزمایش‌های ادواری روان در طول خدمت انجام نمی‌شود.

منبع: ایسنا

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۸ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
شک نکنید که قضیه از شکلک در آوردن جدی تر بوده که مدیر مجبور به دخالت و تنبیه شده
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۷ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
اصل موضوع انجام حرکات ناشایست و .... پشت سر ناظم بوده !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۹ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
دست رئیس مدرسه درد نکنه ،دمش گرم ،من اگه اونجا بودم دست مدیر رو میبوسیدم ،معنی نداره یه بچه ی بی تربیت و بی خانواده به معلمش جسارت و توهین کنه
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۳ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
مساله شیطنت بچگانه نبوده بلکه اون دانش آموز حرکتی خارج از عرف و اخلاق پشت ناظم انجام میداده _شیطنت اقتضاء سن کودکی و نوجوانیه و تا حدی هم قابل قبول و گذشت اما بی تربیتی و انجام حرکات مستهجن پشت ناظم دیگه قضیش فرق میکنه
Iran (Islamic Republic of)
معلم
۱۶:۱۳ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
کاملاً موافقم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۸ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
احسنت ،مشخصه این دانش آموز مشکل داره و معلومه توی چه خانواده ای بزرگ شده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
متاسفانه چندین ساله که اصلا آموزش و پرورش اوضاع خوبی ندارد ، از همه لحاظ
نه حقوق و در آمد ، نه آموزش درست و حسابی به دانش آموزان ، و.....
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۲ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
متاسفانه دانش آموزان بسیار پر رو و بی تربیت هستند و دولت هم برای معلمان ارزشی قائل نیست
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۷ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
چه شیر تو شیری
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۳ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
مثل همیشه فرزندان مردم را شکنجه و سرخورده و نابود می کنند و بعد این خیانتکاران عمل شوم خود را توجیه کرده و روی آن سرپوش می گذارند.مثل هزاران موارد دیگر !!
این عدالت اجتماعی عملی هست که به دانش آموزان در مدارس یاد می دهند تا بعد در جامعه الگو شوند! ‌
۱۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۵ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
جنابعالی که شعار میدی اگر همون دانش آموز این حرکت رو توی خیابون یا جامعه پشت سرت انجام میداد چکار میکردی ؟!؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۶ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
شاهد کیان ؟
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
حالا کار به چند تا مدیر یا معلم متخلف نداریم ولی لطفا جایگاه والا و با ارزش معلم را تضعیف نفرمایید و بگذارید حرمت انها حفظ شود و همان اندک ترسی که بچه ها از معلمان دارند از بین نرود. با احترام شاگرد ۳۵ سال پیش دبستان
۳
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۳:۴۰ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
به هیچ عنوان دانش آموز هر کاری کرده باشه حق کتک زدن ندارید مگر اینکه برای مدیر اسلحه سرد یا گرم کشیده باشد
۱۴
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۵ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
تو حرف مفت میزنی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
هنوز چند روز از فوت دانش اموز زنجانی در اثر تنبیه نگذشته که باز در قزوین شاهد تنبیه هستیم. تاوقتی برخورد جدی نشه و قوه قضائیه ورود نکنه وحدشرعی واسلامی رو در این موارد اجرا نکنه شاهد این وضع هستیم. وگرنه مسیولین اموزش وپروش اگر متخلف همکارش باشند سعی میکنند از همکار خود دفاع یا حتی برای دانش اموز پرونده سازی کنند.
۱۳
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
مشکل از پدرومادره که بچه ها درس نخون و تنبل و بی ادب بار میان و باعث این موارد میشوند کلاسها باید برای والدین هم باشئد
