مزاحمان تلفنی در ۶ ماه گذشته یک هزار و ۶۰۰ بار تلفن اورژانس بابل را به صدا درآوردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - دکتر لعلی رئیس اورژانس بابل با بیان اینکه مزاحمت‌های تلفنی می‌تواند سبب یک فاجعه انسانی شود، گفت: از مهمترین چالش‌های اورژانس بابل مزاحمت‌های تلفنی ا‌ست، آن هم در زمان پیک که می‌تواند سبب به خطر افتادن جان یک مددجو شود.

او افزود: شهرستان بابل دارای ۱۷ پایگاه فعال می‌باشد که به زودی هجدهمین پایگاه هم به همراه ۳ پایگاه موتوری جهت ارائه خدمت‌رسانی سریع در ساعات شلوغ و ترافیکی به بهره برداری می‌رسد.

رئیس اورژانس بابل گفت: بابل جزو شهر‌هایی است که ماموریت‌های زیادی در حوزه امدادرسانی اورژانسی دارد و در ۷ ماه اخیر حدود ۷۰ هزار تماس و ۱۷ هزار ماموریت داشتیم که نشان‌دهنده حجم بالای فعالیتی این مجموعه می‌باشد.

او افزود: با توجه به کمبود نیرو و پایین بودن حقوق پرسنل ولی همچنان ما بصورت شبانه‌روزی در حال خدمت به مددجویان این شهر هستیم که می‌طلبد وزارت بهداشت نگاه ویژه‌تری به آن داشته باشد.

دکتر لعلی با تاکید بر تداوم چالش مزاحمت‌های تلفنی ادامه داد: مزاحمت‌های تلفنی از جمله مواردی است که اورژانس کشور با آن رو‌به‌رو می‌باشد و بابل هم از این قاعده مستثنی نیست، طبق آمار در ۶ ماه اخیر ۱۶۰۰ مورد مزاحمت تلفنی داشتیم که برخی از آنها در ساعات پیک بوده‌است موضوعی که جدای اشغال شدن خطوط ارتباطی می‌تواند سبب یک فاجعه انسانی شود.

او با هشدار به مزاحمین تلفنی با پیگیری موضوع در مراجع قضایی، گفت: متاسفانه حجم مزاحمت‌های تلفنی برای اورژانس بابل آنقدری بالا است که نمی‌شود همه آنها را بصورت قضایی پیگیری کرد ولی مواردی داشتیم که ایجاد مزاحمت بصورت مکرر از یک شخص صورت می‌گرفت که با پیگیری‌های صورت گرفته با فرد خاطی برخورد قضایی صورت گرفت و قطعا هم اگر چنین مواردی رخ دهد که خدایی ناکرده باعث آسیب به مددجو یا اختلال در مرکز ارتباطات شود حتما بدون هیچ اغماضی با همکاری دستگاه قضایی برخورد قانونی خواهیم کرد.