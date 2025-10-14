عضو تشخیص مصلحت نظام گفت: اراضی کشاورزی را نباید به بهانه تامین مسکن از بین ببریم، از این رو تامین مالی کشاورزان برای امنیت غذایی بسیار حائز اهمیت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی آقامحمدی عضو تشخیص مصلحت نظام در همایش ملی نقش تامین مالی پایدار در امنیت غذایی گفت: طبق تاکید نهادهای بین‌المللی، در آینده خطرات جنگ در جهان بیشتر است و در این راستا موضوع امنیت غذایی اهمیتی ویژه دارد.

وی نباید به بهانه تامین مسکن، زمین کشاورزی را از بین ببریم، افزود: بر این اساس، تامین مالی کشاورزی برای امنیت غذایی بسیار مهم است و بانک کشاورزی باید با همه نهادها کار کند.

آقامحمدی ادامه داد: در بانک کشاورزی جوانسازی انجام شده و باید این افراد عملگرا باشند تا زیرساخت‌های مالی و کشاورزی برای تامین مالی پایدار آماده شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برای داشتن امنیت غذایی پایدار، لازم است زمانی که کشاورز محصول خود را تولید می‌کند بانک‌ ها پول آن‌ها را پرداخت کنند، نه اینکه این پرداخت منوط به مصوبه هیات مدیره بانک باشد.

وی با اشاره به لزوم تحول در ساختارهای مالی بخش کشاورزی، بیان کرد: کشت قراردادی می‌تواند به کمک کشاورزان آمده و تامین مالی آنان را تضمین کند.

به گفته آقامحمدی، تامین مالی باید سیستمی باشد تا وظیفه کاری همه اشخاص مشخص بوده و دیگر نیازی به سرک کشیدن به حساب افراد نباشد.

این مقام مسئول ادامه داد: در این سیستم دولت نیز می‌تواند گندم و آرد را به طور مستقیم به صنف تحویل دهد و خود را درگیر امور اجرایی خرد نکند.

آقامحمدی درباره چالش‌ های زیست‌ محیطی گفت: اکنون همه سدهای ما از خاک کشاورزی پر شده و این نشان‌ دهنده فرسایش شدید خاک است.

وی با تاکید بر اینکه تولید محصول باید اقتصادی باشد، افزود: ما در کشور الگوی تغذیه نداریم و ۶۰۹ دشت کشور نیازمند برنامه‌ریزی جامع است.

عضو تشخیص مصلحت نظام بر لزوم آماده‌ سازی زیرساخت‌ های کشاورزی مطابق معیارهای جهانی و شناسنامه‌ دار کردن محصولات تاکید کرد و گفت: در حال حاضر باید از کمک شرکت‌ های دانش‌بنیان و خصوصی استفاده کرد؛ این شرکت‌ ها حاضرند آبیاری زیرسطحی کشاورزی را انجام دهند و هزینه خود را از مازاد تولید بردارند.