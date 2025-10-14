کامبیز ناظریان مدیر عامل توزیع برق تهران بزرگ در جمع خبرنگاران گفت: در حوزه خورشیدی به ویژه نیروگاههای بامی اقدامات موثری انجام شده است که میتوان به سازمانها و بخشهای دولتی مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری اشاره کرد.
او ادامه داد: بر اساس قانون این بخش از سازمانها متعهد و موظفند که تا سال ۱۴۰۶ باید ۲۰ درصد از مصرف انرژی خورشیدی تامین کنند.
مدیر عامل توزیع برق تهران بزرگ با اشاره به اینکه در شهر تهران با هماهنگی سایر سازمان بخشها ظرفیتهای تجدید پذیرها مورد برسی قرار گرفت، تاکید کرد: در تهران این فضا وجود دارد که ادارات و سازمانها ۱۵۰ مگاوات انرژی خورشیدی تولید کنند که با توجه به تراکم ساختمان و اداراتی که در شهر تهران هستند تقریبا بالغ بر ۱۶ درصد از مصرف شهر تهران مرتبط با سازمانها و ادارات میشود.