بنیانگذار حکومت اسلامی در جنوب فارس + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0622\u06cc\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0633\u06cc\u062f \u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0646\u062c\u0641\u06cc \u0644\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0641\u0642\u06cc\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u06cc\u0639\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0641\u0627\u0631\u0633 \u0648 \u0637\u0631\u0641\u062f\u0627\u0631 \u0646\u0647\u0636\u062a \u0645\u0634\u0631\u0648\u0637\u0647 \u062f\u0631 \u062c\u0646\u06af \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0648\u0644\u060c \u0642\u0637\u0639 \u0631\u0648\u0627\u0628\u0637 \u0648 \u0627\u062d\u062a\u06cc\u0627\u062c\u0627\u062a \u0627\u0632 \u0628\u06cc\u06af\u0627\u0646\u0647 \u0631\u0627 \u0628\u0631 \u0645\u0633\u0644\u0645\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0648\u0627\u062c\u0628 \u0634\u0645\u0631\u062f.\n\u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0639\u0627\u0644\u0645 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f3\u06f0 \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u0628\u0647 \u06cc\u0627\u062f\u06af\u0627\u0631 \u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n