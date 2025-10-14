باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
بنیانگذار حکومت اسلامی در جنوب فارس + فیلم

نرم افزار مجموعه آثار آیت الله نجفی لاری در شیراز رونمایی شد. 

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله سید عبدالحسین نجفی لاری از فقیه‌های شیعه در منطقه فارس و طرفدار نهضت مشروطه در جنگ جهانی اول، قطع روابط و احتیاجات از بیگانه را بر مسلمانان واجب شمرد.

از این عالم بیش از ۳۰ کتاب به یادگار مانده است.

 

