با وجود برقراری آتش‌بس از روز جمعه گذشته، منابع محلی در غزه گزارش داند که حملات اسرائیل به جنوب و شرق نوار غزه ۶ شهید برجای گذاشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - با وجود برقراری آتش‌بس در نوار غزه از روز جمعه گذشته، خبرنگاران حاضر در غزه، امروز سه‌شنبه، گزارش دادند که در پی بمباران پهپاد‌های اسرائیلی در شهرک الفخاری در خان یونس، واقع در جنوب نوار غزه، یک فلسطینی شهید شد.

آنها همچنین افزودند که در پی حملات رژیم تروریستی اسرائیل به محله الشجاعیه در شرق شهر غزه، ۵ نفر شهید شده‌اند. از سوی دیگر، منابع محلی به نقل از خبرگزاری فلسطینی «وفا» اشاره کردند که تانک‌ها و خودرو‌های زرهی اسرائیلی در شمال غربی شهر رفح در جنوب نوار غزه اقدام به تیراندازی کرده‌اند.

این منابع افزودند که خودرو‌های اسرائیلی در اطراف منطقه الشاکوش در شمال غربی رفح به طور گسترده‌ای آتش گشودند و به پرواز پهپاد‌ها در ارتفاع پایین در همان منطقه در مواصی رفح اشاره کردند.

این رویداد‌ها در حالی رخ می‌دهد که روز گذشته (دوشنبه)، جنوب نوار غزه شاهد روزی پرتحول بود؛ رژیم تروریستی اسرائیل صد‌ها اسیر فلسطینی را آزاد کرد و حماس نیز ۲۰ اسیر اسرائیلی زنده به همراه ۴ جسد را تحویل داد. پس از آن، «اجلاس صلح» در شرم الشیخ با حضور حدود ۳۰ نفر از سران جهان به ریاست عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برگزار و در آن از طرح توقف جنگ در غزه امضا شد.

منبع: العربیه

برچسب ها: آتش بس غزه ، نسل کشی
خبرهای مرتبط
یک اسیر فلسطینی پس از ۱۸ سال انفرادی آزاد شد
قطر: گفت‌و‌گو‌ها درباره فاز دوم آغاز شده است
ترامپ و ادعای تحقق «خاورمیانه جدید» بدون اشاره به حقوق فلسطینیان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یک اسیر فلسطینی پس از ۱۸ سال انفرادی آزاد شد
شهرداری غزه: ۵۰ میلیون تن آوار در خیابان‌هاست
چین به ترامپ: هم تهدید، هم مذاکره؟ این روش صحبت با ما نیست
ترامپ و ادعای تحقق «خاورمیانه جدید» بدون اشاره به حقوق فلسطینیان
آمازون کارمندی را به دلیل اعتراض به روابط با اسرائیل اخراج کرد
برادران شماسنه پس از سه دهه اسارت به مصر تبعید شدند
سندرز: اسرائیل باید از افراط‌گری دست بردارد و به راه‌حل دودولتی بازگردد
استقبال رهبران مقاومت از اسرای تبعیدشده فلسطینی در مصر + فیلم
«ما در کشتارگاه بودیم»؛ روایت اسرای فلسطینی از زندان‌های اسرائیل
استرالیا اعزام نیرو به خاورمیانه را بررسی می‌کند
آخرین اخبار
الجولانی: نمی‌خواهم با اسرائیل بجنگم
ترامپ: فک نمی‌کنم به بهشت بروم
ونزوئلا سفارت خود در نروژ را تعطیل می‌کند
طلای جهانی مرز ۴۱۰۰ را شکست
دزدی صهیونیست‌ها از خانه اسرای فلسطینی تبعیدشده
«ما در کشتارگاه بودیم»؛ روایت اسرای فلسطینی از زندان‌های اسرائیل
افغانستان در صدر آسیب‌پذیرترین کشورها در برابر بلایای طبیعی
ساماندهی اتباع در مجلس؛ کلیات طرح سازمان ملی مهاجرت تصویب شد
ترامپ و ادعای تحقق «خاورمیانه جدید» بدون اشاره به حقوق فلسطینیان
یک اسیر فلسطینی پس از ۱۸ سال انفرادی آزاد شد
قطر: گفت‌و‌گو‌ها درباره فاز دوم آغاز شده است
شهرداری غزه: ۵۰ میلیون تن آوار در خیابان‌هاست
استقبال رهبران مقاومت از اسرای تبعیدشده فلسطینی در مصر + فیلم
چین به ترامپ: هم تهدید، هم مذاکره؟ این روش صحبت با ما نیست
برادران شماسنه پس از سه دهه اسارت به مصر تبعید شدند
لازارینی: زمان بازگشایی مسیر‌های کمک‌رسانی به غزه فرارسیده است
آمازون کارمندی را به دلیل اعتراض به روابط با اسرائیل اخراج کرد
سندرز: اسرائیل باید از افراط‌گری دست بردارد و به راه‌حل دودولتی بازگردد
استرالیا اعزام نیرو به خاورمیانه را بررسی می‌کند
ملونی: به رسمیت شناختن فلسطین توسط ایتالیا نزدیک‌تر شده است
درگیری نیرو‌های مقاومت فلسطین با عوامل وابسته به رژیم صهیونیستی در غزه
انگلیس میزبان نشستی درباره بازسازی غزه شد
انصارالله یمن: آزادی اسیران فلسطینی دستاوردی تاریخی برای مقاومت است
برنامه ۶۰ روزه سازمان ملل برای کمک‌رسانی به غزه
ادعای ترامپ درباره پایداری توافق آتش‌بس
امضای توافق آتش‌بس غزه در شرم الشیخ
حماس: آزادی اسرا یک موفقیت ملی بزرگ در مسیر مبارزه برای آزادی است
اجساد دو اسیر اسرائیلی به صلیب سرخ تحویل شد
ادعای ترامپ در شرم‌الشیخ: می‌خواهم تحریم‌های ایران برداشته شود
لغو حضور نتانیاهو در اجلاس آتش‌بس غزه تحت فشار دیپلماتیک ترکیه