باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - با وجود برقراری آتش‌بس در نوار غزه از روز جمعه گذشته، خبرنگاران حاضر در غزه، امروز سه‌شنبه، گزارش دادند که در پی بمباران پهپاد‌های اسرائیلی در شهرک الفخاری در خان یونس، واقع در جنوب نوار غزه، یک فلسطینی شهید شد.

آنها همچنین افزودند که در پی حملات رژیم تروریستی اسرائیل به محله الشجاعیه در شرق شهر غزه، ۵ نفر شهید شده‌اند. از سوی دیگر، منابع محلی به نقل از خبرگزاری فلسطینی «وفا» اشاره کردند که تانک‌ها و خودرو‌های زرهی اسرائیلی در شمال غربی شهر رفح در جنوب نوار غزه اقدام به تیراندازی کرده‌اند.

این منابع افزودند که خودرو‌های اسرائیلی در اطراف منطقه الشاکوش در شمال غربی رفح به طور گسترده‌ای آتش گشودند و به پرواز پهپاد‌ها در ارتفاع پایین در همان منطقه در مواصی رفح اشاره کردند.

این رویداد‌ها در حالی رخ می‌دهد که روز گذشته (دوشنبه)، جنوب نوار غزه شاهد روزی پرتحول بود؛ رژیم تروریستی اسرائیل صد‌ها اسیر فلسطینی را آزاد کرد و حماس نیز ۲۰ اسیر اسرائیلی زنده به همراه ۴ جسد را تحویل داد. پس از آن، «اجلاس صلح» در شرم الشیخ با حضور حدود ۳۰ نفر از سران جهان به ریاست عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برگزار و در آن از طرح توقف جنگ در غزه امضا شد.

منبع: العربیه