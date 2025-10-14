باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بارشهای شدید ناگهانی، طغیان رودخانهها، جریان سیلاب و ریزشها از کوهستان به دشت، به همراه ضعف در زیرساختها، مدیریت نامناسب و ضعف اطلاع رسانی، شرایط را برای وقوع حوادث دشوار کردهاند.
ثبت ۶۰ هزار حادثه آب در سامانه ۱۲۲ لرستان
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به اینکه در ۶ ماه اول سال ۷۰ هزار درخواست در سامانه ۱۳۲ ثبت شدهاست گفت: ۶۰ هزار و ۱۲۲ مورد حوادث آب، ۸ هزار و ۲ مورد درخواست مرتبط با فاضلاب، ۴۳۹ مورد درخواست درباره کیفیت آب و ۲۶۰ درخواست از سوی مشترکین بوده است.
نورالدین نوریزدان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان امروز در فتوگو با رسانهها با اشاره به عملکرد ششماهه سامانه ارتباط مردمی ۱۲۲ این شرکت، اظهار کرد: در این مدت ۱۲۷ هزار و ۲۷۵ تماس به سامانه ۱۲۲ متصل و توسط کارشناسان مربوطه پاسخ داده شد.
وی افزود: از این تعداد، ۷۰ هزار درخواست در سامانه ثبت شده که شامل ۶۰ هزار و ۱۲۲ مورد حوادث آب، ۸ هزار و ۲ مورد درخواست مرتبط با فاضلاب، ۴۳۹ مورد درخواست درباره کیفیت آب و ۲۶۰ درخواست از سوی مشترکین بوده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: هرگونه شکستگی لوله، نشت آب یا سایر درخواستهای مرتبط با شرکت آب و فاضلاب را از طریق سامانه ۱۲۲ به اطلاع این شرکت برسانند.
نوریزدان خاطرنشان کرد: این سامانه بهصورت ۲۴ ساعته آماده دریافت گزارشها و رسیدگی به درخواستهای مردمی است.
دلایل متعددی باعث میشوند که لرستان در معرض این گونه حوادث باشد و شدتشان بیشتر شود. ریزشهای متراکم و ناگهانی، همراه با ظرفیت پایین بستر رودها و شیب زیاد، باعث شکلگیری سیلابهای ناگهانی میشوند
در سیل ۱۳۹۸، بارش در برخی نقاط به بیش از ۴۰۰ میلیمتر گزارش شد که باعث طغیان رودخانهها شد.
ضعف در زیرساختهای کنترل سیلاب و مدیریت آب
عدم وجود سیلاببندهای کافی، مکانیابی نامناسب سازهها، ضعف در سیستمهای زهکشی شهری و روستایی و نبود کانالهای ایمن، همگی ظرفیت کنترل آب را کاهش میدهند.
بسیاری از روستاها دور از راههای اصلی هستند و دسترسی به امکانات امدادی و زیرساختی ضعیف است. در سیل ۱۳۹۸ بعضی روستاها از لحاظ تماس و امداد قابل دسترسی نبودند.
مدیریت بحران ناکارآمد و نبود آمادگی پیشگیرانه
ضعف در اطلاعرسانی به موقع، نبود برنامهریزی جامع برای مقابله با سیلاب، و تأخیر در واکنش امدادی باعث تشدید پیامدهای حادثه شدهاند.
مانند مثال گازگرفتگی در داخل چاه استفاده از موتور بنزینی باعث ایجاد گازهای خطرناک شده است، و افراد به دلیل نقص در تهویه یا ناآگاهی دچار حادثه شدهاند.
الگوهای بارش در ایران و مناطق کوهستانی مانند لرستان در حال تغییر است، که احتمال ریزشهای شدید و نامتوازن را افزایش میدهد.
رخدادهای خطوط شبکه انتقال آب شهری در لرستان گزارش شدهاند که در سال جاری نسبت به قبل ۱۱ درصد کاهش داشتهاند، اما هنوز هم چالش محسوب میشوند.