باشگاه خبرنگاران جوان - سید علی مدنیزاده در حاشیه شرکت در مجمع بینالمللی سرمایهگذاری تاجیکستان، با امام علی رحمان، رئیسجمهور این کشور، دیدار و گفتوگو کرد.
وزیر اقتصاد در این دیدار با ابراز سپاس از فرصت فراهمشده برای ملاقات اعلام کرد که حامل پیام سلام گرم و صمیمانه جناب آقای مسعود پزشکیان، رئیسجمهور جمهوری اسلامی ایران، به رئیس جمهور تاجیکستان است.
وی تأکید کرد که آقای پزشکیان مشتاق دیدار و میزبانی از ایشان در تهران است.
مدنیزاده با تأکید بر اهمیت روابط برادرانه و همکاریهای نزدیک میان دو کشور، اظهار داشت: جناب آقای پزشکیان همواره بر توسعه این روابط در همه زمینهها اهتمام ویژه دارند.
وی از مواضع اصولی و شجاعانه دولت تاجیکستان در محکومیت حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران صمیمانه قدردانی کرد و این موضعگیری را نشانهای از درک عمیق از شرایط حساس منطقه و ضرورت حمایت از ثبات و امنیت پایدار دانست.
وزیر اقتصاد ایران همچنین برای برگزاری موفق نشستهای بینالمللی، به ویژه نشست اخیر سران کشورها در شهر زیبای دوشنبه، به رئیسجمهور تاجیکستان تبریک گفت و خاطرنشان کرد که روابط ایران و تاجیکستان در سالهای اخیر به طور محسوس رو به رشد بوده است.
وی با اشاره به شرایط ویژه ایجاد شده پس از تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، برقراری اسنپبک و تشدید تحریمها، این وضعیت را فرصتی ویژه برای توسعه و تعمیق روابط دو کشور دوست و برادر توصیف کرد.
وی پیشنهاد داد که با تعریف سازوکارهای مالی و بانکی ویژه، استفاده از ارزهای ملی، تهاتر کالا و خدمات، و اجرای پروژههای مشترک، همکاریهای دو کشور به دور از آثار تحریمها گسترش یابد.
وی ادامه داد: در این راستا، ظرفیتهای قابل توجهی برای همکاری در زمینههای مختلف فراهم شده است؛ از جمله در سرمایهگذاری و پروژههای زیرساختی شرکتهای ایرانی آماده حضور فعال در اجرای طرحهای عمرانی، نیروگاهی، راهسازی، مسکن و توسعه شهری در تاجیکستان هستند.
وزیر اقتصاد همچنین گفت: در حوزه انرژی و برق همکاری در احداث نیروگاههای برقآبی، خطوط انتقال برق تاجیکستان–افغانستان–ایران، و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر از محورهای عملی همکاری به شمار میرود و در زمینه تجارت و بانکداری ایجاد کانالهای پرداخت مستقیم، استفاده از پول ملی و خطوط اعتباری متقابل، نقش مهمی در تسهیل روابط اقتصادی ایفا خواهد کرد.
وزیر اقتصاد همچنین از آمادگی ایران برای ایجاد پارک علم و فناوری مشترک، توسعه شرکتهای دانشبنیان و دیجیتالیسازی اقتصاد با تاجیکستان خبر داد.
دکتر مدنیزاده از دستور و مساعدت رئیسجمهور تاجیکستان در حل مشکلات و مطالبات پروژه سنگ توده ۲ قدردانی کرد و درخواست کرد در خصوص حل و فصل برخی مطالبات بانکهای ایرانی از بانکهای تاجیکی بهجا مانده از سالهای قبل نیز دستور مساعد صادر شود.
وی پیشنهاد داد با دستور رئیس جمهور تاجیکستان، نماینده مشخصی تعیین شود تا با نماینده معرفیشده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی ایران، این مسائل را بررسی و حل و فصل نمایند.
وزیر اقتصاد ایران با تأکید بر توانمندیهای بالای شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی در اجرای پروژههای بزرگ، اظهار داشت: تقویت حضور این شرکتها در تاجیکستان، علاوه بر توسعه زیرساختها، موجب انتقال دانش فنی و فناوری مهندسی ایران به این کشور نیز خواهد شد.
وی افزود: ایران و تاجیکستان میتوانند نقش مهمی در زنجیره تأمین منطقهای در حوزههای انرژی، دارو، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی ایفا کنند و با همافزایی ظرفیتها، جایگاه اقتصادی خود را در منطقه ارتقا دهند.
در پایان این دیدار، مدنیزاده یک بار دیگر از مهماننوازی گرم رئیسجمهور و دولت تاجیکستان قدردانی کرد و تأکید نمود: «ما منتظر میزبانی جناب آقای رحمان در جمهوری اسلامی ایران هستیم تا در تهران، درباره نقشهای راهبردی همکاریهای بلندمدت و پایدار دو کشور، گفتوگوهای سازنده و مؤثری داشته باشیم.»
منبع: وزارت اقتصاد