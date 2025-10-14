با هدف شناسایی،حمایت و فرهنگ‌سازی در زمینه پیشگیری از سقط جنین و ترویج فرزندآوری، مرکز نجات فرزندان سقط در بندرلنگه افتتاح شد.

باشگاه هبرنگاران جوان -آیین افتتاح مرکز نجات فرزندان سقط با عنوان (نفس)، با حضور دکتر مرتضی سالمی، رئیس دانشکده علوم پزشکی غرب هرمزگان، آرش الوندی معاون بهداشتی شبکه بهداشت بندرلنگه و کارشناسان این شبکه برگزار شد.

 این مرکز با هدف شناسایی، حمایت و فرهنگ‌سازی در زمینه پیشگیری از سقط جنین و ترویج فرزندآوری تأسیس و در راستای همکاری و تفاهم‌نامه مشترک میان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بسیج جامعه پزشکی فعالیت خود را آغاز کرده است.

 در این مراسم، دکتر سالمی رئیس دانشکده علوم پزشکی غرب هرمزگان ، ضمن تأکید بر اهمیت ارتقای آگاهی خانواده‌ها نسبت به پیامدهای جسمی و روانی سقط، بر ضرورت مشاوره تخصصی برای انصراف از تصمیم به سقط و تشویق به فرزندآوری مسئولانه سخن گفت.

 وی با اشاره به همکاری‌های بین‌ بخشی در اجرای طرح‌های ملی سلامت باروری، از بسیج جامعه پزشکی به‌عنوان بازوی مردمی نظام سلامت در پیشبرد اهداف این برنامه تقدیر کرد.

  گفتنی ست مرکز نفس با بهره‌گیری از کارشناسان آموزش‌دیده در حوزه روان، مامایی و مشاوره خانواده تلاش دارد تا با حمایت از مادران باردار دارای شرایط سخت و آسیب‌پذیر، زمینه حفظ سلامت مادر و جنین و تقویت بنیان خانواده را فراهم آورد.

منبع:روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

برچسب ها: افتتاح مرکز درمانی ، سقط جنین ، بندرلنگه
خبرهای مرتبط
افتتاح مرکز پت سی تی اسکن هرمزگان در بندرعباس+فیلم
افتتاح مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی تیم سلامت میناب و ۲۳ پروژه بهداشتی در هرمزگان
شناسايي و پلمب واحدصنفي تهيه و توزيع قرص و داروهاي سقط جنين در هرمزگان
پلمب ۳ مرکز غیرمجاز سقط جنین و زیبایی در هرمزگان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رسانه‌های جنوب با قلم آگاهی‌بخش، اعتماد مردم را احیا کردند
آخرین اخبار
رسانه‌های جنوب با قلم آگاهی‌بخش، اعتماد مردم را احیا کردند
نمایشگاه «غوغای قلم» در بندرعباس برپا شد
دستگاه ماینر غیر مجاز از مدار خارج شد
برنامه‌ریزی برای برگزاری باشکوه مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان در هرمزگان
افتتاح مرکز نجات فرزندان سقط( نفس) در بندرلنگه
اهدای دستگاه بیهوشی پیشرفته به بیمارستان کودکان بندرعباس
برخورد قاطع با نانوایان متخلف در بندرعباس / ۱۱ واحد نان سنگک پلمپ شد