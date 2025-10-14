باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - بیژن طاهری مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری گفت: مسابقات استانی جستوجو و نجات در حوادث شهری (آوار) ویژه برادران و خواهران، با حضور تیمهایی از شهرستانهای مختلف چهارمحال و بختیاری، به میزبانی شهرستان اردل برگزار شد.
وی افزود: این رقابتها با هدف ارتقاء آمادگی عملیاتی، افزایش هماهنگی تیمها و ارزیابی توانمندیهای نیروهای امدادی در شرایط بحرانی برگزار گردید و شرکتکنندگان در قالب سناریوهای واقعی، مهارتهای خود را در زمینه نجات مصدومان، تثبیت صحنه حادثه و مدیریت عملیات امدادی به نمایش گذاشتند.
طاهری اضافه کرد: در پایان این رقابتها، تیمهای شهرستان اردل و کیار به ترتیب در دو گروه برادران و خواهران با عملکردی درخشان موفق به کسب مقام نخست شدند. تیم شهرستان فارسان در جایگاه دوم ایستاد و تیم شهرستان شهرکرد نیز مقام سوم را از آن خود کرد.
وی ادامه داد: این مسابقات گامی مؤثر در راستای ارتقاء توان تخصصی نیروهای امدادی استان و آمادگی بیشتر در مواجهه با حوادث غیرمترقبه به شمار میآید.
در ادامه بیننده این تصاویر باشید.