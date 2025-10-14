باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «فایننشال تایمز» گزارش داد که واشنگتن تنها خواهد توانست ۲۰ تا ۵۰ موشک «تاماهاوک» را به کییف تحویل دهد، که این تعداد برای تغییر روند نبرد در اوکراین کافی نخواهد بود.
این روزنامه به نقل از استیسی پتیجان، مدیر برنامه دفاعی در مرکز تحقیقاتی آمریکایی «Center for a New American Security»، نوشت: «واشنگتن احتمالا تنها میتواند ۲۰ تا ۵۰ موشک تاماهاوک برای اوکراین کنار بگذارد، که این امر تاثیر تعیینکنندهای بر روند نبرد نخواهد داشت.»
مارک کانسیان، مقام سابق پنتاگون، توضیح داد که آمریکا در مجموع ۴۱۵۰ موشک «تاماهاوک» در اختیار دارد. با این حال، این روزنامه اشاره کرد که واشنگتن به احتمال زیاد قادر خواهد بود تنها تعداد محدودی از این موشکها را به اوکراین ارسال کند.
کارشناسان دلیل این امر را به این موضوع نسبت میدهند که پنتاگون از ۲۰۰ موشک خریداری شده از سال ۲۰۲۲، بیش از ۱۲۰ موشک را استفاده کرده است. همچنین بودجه سال ۲۰۲۶ شامل درخواست تامین مالی تنها برای خرید ۵۷ موشک «تاماهاوک» است.
علاوه بر این، فایننشنال تایمز خاطرنشان کرد که واشنگتن احتمالا به این موشکها برای «انجام حملات در خاک ونزوئلا» نیاز پیدا خواهد کرد.
لازم به ذکر است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اخیرا اعلام کرده بود که اگر درگیری در اوکراین حل و فصل نشود، واشنگتن موشکهای تاماهاوک را به کییف منتقل خواهد کرد.
با این حال ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه هشدار داده بود که انتقال موشکهای «تاماهاوک» توسط آمریکا به اوکراین میتواند به «تخریب کامل نزدیکی بین مسکو و واشنگتن» منجر شود و تاکید کرده بود که تامین موشکهای دوربرد برای کییف با «اقدامات بازدارنده فوری» از جمله تقویت سامانههای پدافند هوایی روسیه، پاسخ داده خواهد شد.
منبع: آر تی