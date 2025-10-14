معاون وزارت صنعت و تجارت طالبان در دیدار با وزیر صنعت هند در دهلی نو بر گسترش همکاری‌های تجاری تأکید کرد و دو طرف برای ایجاد کمیته مشترک تجاری و تسهیل مبادلات بازرگانی به توافق رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت صنعت و تجارت طالبان از توافق با هند برای ایجاد «کمیته مشترک تجاری» بین دو کشور خبر داد.

 احمدالله زاهد، معاون وزارت صنعت و تجارت طالبان، در دیدار با جیتین پرساد، وزیر صنعت و تجارت هند در دهلی نو، بر تقویت همکاری‌های تجاری مشترک تأکید کرد.

در این نشست، طرفین درباره سهولت‌های تجاری برای بازرگانان دو کشور گفت‌وگو کردند و بر تشکیل کمیته مشترک تجاری به‌منظور برگزاری منظم نشست‌ها و رایزنی‌های تجاری توافق نمودند.

معاون وزارت صنعت و تجارت طالبان همچنین از هند دعوت کرد تا از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی افغانستان استفاده نماید.

این دیدار به عنوان سرآغاز فصل جدیدی در همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین افغانستان و هند توصیف شده است.

برچسب ها: تجارت با افغانستان ، هند ، وزارت صنعت و تجارت افغانستان
تبادل نظر
