باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت صنعت و تجارت طالبان از توافق با هند برای ایجاد «کمیته مشترک تجاری» بین دو کشور خبر داد.

احمدالله زاهد، معاون وزارت صنعت و تجارت طالبان، در دیدار با جیتین پرساد، وزیر صنعت و تجارت هند در دهلی نو، بر تقویت همکاری‌های تجاری مشترک تأکید کرد.

در این نشست، طرفین درباره سهولت‌های تجاری برای بازرگانان دو کشور گفت‌وگو کردند و بر تشکیل کمیته مشترک تجاری به‌منظور برگزاری منظم نشست‌ها و رایزنی‌های تجاری توافق نمودند.

معاون وزارت صنعت و تجارت طالبان همچنین از هند دعوت کرد تا از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی افغانستان استفاده نماید.

این دیدار به عنوان سرآغاز فصل جدیدی در همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین افغانستان و هند توصیف شده است.