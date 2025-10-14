سرپرست وزارت انرژی طالبان برای شرکت در کنفرانس جهانی هفته انرژی روسیه به مسکو سفر کرد تا ضمن معرفی ظرفیت‌های انرژی کشور، زمینه همکاری‌های دوجانبه و جذب سرمایه‌گذاری را فراهم نماید.

باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت انرژی طالبان اعلام کرد که  عبداللطیف منصور، سرپرست این وزارت، برای شرکت در «کنفرانس جهانی هفته انرژی روسیه» به مسکو سفر کرده است.

بر اساس خبرنامه این وزارت، هدف از این سفر علاوه بر حضور در این کنفرانس بین‌المللی، گسترش همکاری‌های دوجانبه در بخش‌های انرژی و آب، تبادل تجارب و معرفی ظرفیت‌های بخش انرژی افغانستان از طریق دیدار با مقامات کشورهای میزبان و شرکت‌کننده عنوان شده است.

این سفر گامی مهم برای وزارت انرژی و آب طالبان تلقی می‌شود، چرا که کنفرانس جهانی انرژی فرصتی ارزشمند برای تبادل دیدگاه‌ها درباره همکاری، سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار انرژی میان کشورهای منطقه و جهان فراهم می‌کند.

وزارت انرژی و آب طالبان افزود این سفر دستاوردهای مثبتی در زمینه پیشرفت بخش انرژی افغانستان، گسترش همکاری‌های بین‌المللی و جذب پروژه‌های جدید به همراه خواهد داشت. 

