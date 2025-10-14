باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ژوکرا بالاکیریمووا، متخصص زیبایی روس، هشدار داد که اقدامات زیبایی بیش از حد که بدون مراقبت مناسب انجام می‌شوند، می‌توانند منجر به نتایج نامطلوب، از جمله بدشکلی صورت و گاهی اوقات مشکلات جدی برای سلامتی شوند. او در مصاحبه‌ای با وب‌سایت روسی "aif" گفت: در زمینه لوازم آرایشی، اقدامات بیش از حد به معنای حفظ زیبایی نیستند. بلکه باید با دقت و آگاهانه انجام شوند تا از آسیب جلوگیری شود.

برجسته‌ترین اقدامات زیبایی که باید در مورد آنها احتیاط کرد

تزریق بوتاکس:

این تزریق‌ها به کاهش چین و چروک و بهبود ظاهر صورت کمک می‌کنند، اما فاصله بین جلسات نباید از ۴ تا ۶ ماه کمتر شود و حداقل ۳ ماه باشد. تزریق بیش از حد منجر به از دست رفتن تون عضلانی صورت، اثر "ماسک" و چهره یخ زده می‌شود و ممکن است به مرور زمان به دوز‌های بالاتری نیاز داشته باشد. بوتاکس همچنین ممکن است به نواحی اطراف منتقل شود و باعث افتادگی ابرو یا پلک شود.

تزریق فیلر:

از فیلر‌های هیالورونیک اسید برای تغییر شکل صورت یا نواحی خاص مانند لب‌ها و گونه‌ها استفاده می‌شود. با این حال، باید فواصل دقیقی بین تزریق‌ها رعایت شود. برای لب‌ها، توصیه می‌شود ۶ تا ۱۲ ماه و برای گونه‌ها، حداقل ۱۸ ماه صبر کنید تا از پف‌آلودگی بیش از حد و عدم تقارن صورت جلوگیری شود.

لایه‌برداری شیمیایی:

استفاده بیش از حد از این نوع لایه‌برداری می‌تواند منجر به نازک شدن پوست، آسیب به مویرگ‌های ریز، افزایش حساسیت پوست و واکنش‌های آلرژیک ناخواسته شود. حتی ممکن است به جای بهبود ظاهر پوست، علائم پیری را تسریع کند.

تعادل و میانه‌روی در روش‌های زیبایی، کلید حفظ ظاهر سالم و طبیعی پوست و صورت است.

منبع: mail.ru