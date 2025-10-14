بسیاری از زنان و دختران برای مراقبت از پوست و بهبود ظاهر خود به مراکز زیبایی مراجعه می‌کنند. با این حال، برخی از اقدامات زیبایی در صورت تکرار بی‌دقت می‌توانند مضر باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ژوکرا بالاکیریمووا، متخصص زیبایی روس، هشدار داد که اقدامات زیبایی بیش از حد که بدون مراقبت مناسب انجام می‌شوند، می‌توانند منجر به نتایج نامطلوب، از جمله بدشکلی صورت و گاهی اوقات مشکلات جدی برای سلامتی شوند. او در مصاحبه‌ای با وب‌سایت روسی "aif" گفت: در زمینه لوازم آرایشی، اقدامات بیش از حد به معنای حفظ زیبایی نیستند. بلکه باید با دقت و آگاهانه انجام شوند تا از آسیب جلوگیری شود. 

برجسته‌ترین اقدامات زیبایی که باید در مورد آنها احتیاط کرد

تزریق بوتاکس:

این تزریق‌ها به کاهش چین و چروک و بهبود ظاهر صورت کمک می‌کنند، اما فاصله بین جلسات نباید از ۴ تا ۶ ماه کمتر شود و حداقل ۳ ماه باشد. تزریق بیش از حد منجر به از دست رفتن تون عضلانی صورت، اثر "ماسک" و چهره یخ زده می‌شود و ممکن است به مرور زمان به دوز‌های بالاتری نیاز داشته باشد. بوتاکس همچنین ممکن است به نواحی اطراف منتقل شود و باعث افتادگی ابرو یا پلک شود.

تزریق فیلر:

از فیلر‌های هیالورونیک اسید برای تغییر شکل صورت یا نواحی خاص مانند لب‌ها و گونه‌ها استفاده می‌شود. با این حال، باید فواصل دقیقی بین تزریق‌ها رعایت شود. برای لب‌ها، توصیه می‌شود ۶ تا ۱۲ ماه و برای گونه‌ها، حداقل ۱۸ ماه صبر کنید تا از پف‌آلودگی بیش از حد و عدم تقارن صورت جلوگیری شود.

لایه‌برداری شیمیایی:

استفاده بیش از حد از این نوع لایه‌برداری می‌تواند منجر به نازک شدن پوست، آسیب به مویرگ‌های ریز، افزایش حساسیت پوست و واکنش‌های آلرژیک ناخواسته شود. حتی ممکن است به جای بهبود ظاهر پوست، علائم پیری را تسریع کند.

تعادل و میانه‌روی در روش‌های زیبایی، کلید حفظ ظاهر سالم و طبیعی پوست و صورت است.

منبع: mail.ru

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۳ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
منکه اصلاارایش نمیکنم چون نه کمبودی دارم برادیده شدن نه که صورتم زشته معمولیم بدون ارایش خوبم خداراشکر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۴ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۴ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
بوتاکس و فیلر هم جز آرایش به حساب میاد
