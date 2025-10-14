باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
قوچ وحشی در ارتفاعات تنگه دشتی مهدیشهر + فیلم

قوچ‌های وحشی در ارتفاعات تنگه دشتی مهدی‌شهر مشاهده شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - منطقه کوهستانی مهدی‌شهر با پوشش گیاهی غنی، زیستگاه طبیعی مهمی برای قوچ و میش وحشی است.

 

