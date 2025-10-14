مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام ابلاغ مصوبه اجرایی آمایش سرزمین گفت: بر این اساس استقرار صنایع آب‌بر در مناطقی غیر از کنار دریا ممنوع شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن عباس‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اجرای آمایش سرزمین در صنعت پتروشیمی اظهار کرد: بر این اساس استقرار منابع آب‌بر در مناطقی غیر از کنار دریا ممنوع شده است، اما پروژه‌های زنجیره ارزش که در تکمیل زنجیره است را می‌توان در استان‌هایی مانند فارس اجرا کرد.

هیئت وزیران در اردیبهشت امسال به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور آئین‌نامه اجرایی‌سازی آمایش سرزمین را تصویب کرد. این آئین‌نامه که دارای ۱۳ ماده است، شورای عالی آمایش سرزمین را به‌عنوان مرجع استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین، مسئول نظارت بر حسن اجرای سند ملی آمایش سرزمین و اسناد استانی معین کرده است و به موجب آن دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای کامل مصوبه هشتادمین نشست هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار با موضوع مجوزهای کسب و کار هستند.

این آئین‌نامه همچنین تصویب همه طرح و پروژه‌ها در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها را منوط به کسب تأییدیه استعلام انطباق با اسناد آمایش سرزمین دانسته و دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است تا حسب مورد، تکالیف و ضوابط زیست محیطی مربوط به طرح پروژه‌ها را به تفکیک ابلاغ کند. همچنین از زمان ابلاغ این آیین‌نامه، صنایع آب‌بر و انرژی‌بر که اولویت استقرار آنها بر اساس اسناد آمایش سرزمین از طرف شورای عالی در سواحل جنوب کشور تعیین شده است، در صورت عدم وجود الزام‌های ذاتی سرزمینی و مزیت نسبی و پایه مصرح در این اسناد، در صورت استقرار در مناطقی غیر از سواحل جنوبی از معافیت‌ها، مشوق‌ها، تسهیلات و تخفیفاتی که مبنای آن مصوبه دولت است برخوردار نمی‌شوند و قیمت آب، برق، مواد اولیه سوخت و خوراک آنها بر اساس قیمت‌های تمام شده محاسبه می‌شود.

افزون بر این، آیین‌نامه مقرر کرده است که فهرست صنایع آب‌بر و انرژی‌بر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور حسب مورد این آیین‌نامه تدوین و به تصویب شورای عالی برسد.

منبع: وزارت نفت

برچسب ها: صنایع پتروشیمی ، آمایش سرزمین
خبرهای مرتبط
صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ۲۲ میلیون تن ظرفیت بلااستفاده دارند
عرضه ۸.۹ میلیون تن کالا پتروشیمی به بورس کالا
جهش ۳۵ میلیون تنی ظرفیت پتروشیمی در برنامه هفتم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بارش باران و رعد وبرق مهمان نواحی شمال کشور تا ابتدای هفته آینده
چگونه بدون ازدواج یارانه خود را از خانواده جدا کنیم؟
سه استان با بیشترین کشفیات ماینر‌های غیرمجاز/ پرداخت پاداش بیش از ۱۰ میلیارد تومانی به شهروندان 
ضعف بهره‌وری در کشت دانه‌های روغنی امنیت غذایی را تهدید می‌کند
پلاک گذاری ملی خودرو‌های مناطق آزاد امکان پذیر شد
۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در طرح بام نیرو اجرایی می‌شود+ فیلم
تامین امنیت غذایی بدون مدیریت منابع آب امکان پذیر نیست
۳۴ درصد تهرانی‌ها مشمول دریافت برچسب خوش‌مصرفی/ ششمین خشکسالی متوالی آغاز شد
صدور قبوض نجومی برای متخلفان سامانه املاک و اسکان در راه است
آخرین اخبار
صدور قبوض نجومی برای متخلفان سامانه املاک و اسکان در راه است
۳۴ درصد تهرانی‌ها مشمول دریافت برچسب خوش‌مصرفی/ ششمین خشکسالی متوالی آغاز شد
۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در طرح بام نیرو اجرایی می‌شود+ فیلم
پلاک گذاری ملی خودرو‌های مناطق آزاد امکان پذیر شد
تامین امنیت غذایی بدون مدیریت منابع آب امکان پذیر نیست
سه استان با بیشترین کشفیات ماینر‌های غیرمجاز/ پرداخت پاداش بیش از ۱۰ میلیارد تومانی به شهروندان 
ضعف بهره‌وری در کشت دانه‌های روغنی امنیت غذایی را تهدید می‌کند
چگونه بدون ازدواج یارانه خود را از خانواده جدا کنیم؟
بارش باران و رعد وبرق مهمان نواحی شمال کشور تا ابتدای هفته آینده
تملک اراضی خط راه‌آهن رشت - آستارا تا پایان سال به اتمام می‌رسد
زمستان با انضباط انرژی؛ الزام ادارات به کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز
اختیار اصلاح قیمت بنزین به دولت واگذار شد+ فیلم
صادرات خدمات فنی و مهندسی از ۱۰درصد به ۲‌درصد کاهش یافت
دوسوم ظرفیت آردسازی کشور خالی است+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۲ مهر ماه
اجرای توزیع کالابرگ با شکل جدید به زودی در کشور
ارز آوری ۳۵۰ میلیون دلاری صادرات فرش
بربام مدارس شهرستان‌های استان تهران، نیروگاه خورشیدی احداث می‌شود
گام بلند ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه برای توسعه ترانزیت
قیمت کالا‌های اساسی در طرح کالا برگ ثابت می‌ماند
ایرلاین‌ها حق قیمت‌گذاری مستقل برای بلیت را ندارند
نرخ برق عرضه‌شده در بورس انرژی بر ساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
۱۷ هزار مگاوات برنامه تعمیرات و بهینه‌سازی نیروگاه‌ها آغاز شد
۱۶ هزار ساختمان ناایمن در کشور وجود دارد/ ارائه دستورالعمل ساخت‌وساز در مناطق فرونشست
کاهش بیش از ۲۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
۷۰۲ هکتار زمین در کنار سد‌ها برای نصب نیروگاه‌های خورشیدی شناسایی شد
افزایش تعداد ناوگان هوایی کشور به ۱۵ فروند تا سال آینده/ بازگشت سه فروند هواپیما به چرخه پروازی تا پایان سال
مصوبه اجرایی آمایش سرزمین در صنعت پتروشیمی ابلاغ شد
مدنی زاده: روابط ایران و تاجیکستان با سازوکارهای ویژه قابل گسترش است
اراضی کشاورزی نباید به بهانه تامین‌مسکن از بین رود