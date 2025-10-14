باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، مسابقه عکس و فیلم کوتاه «تصویر خانواده و کودک در ایران» در سومین جشنواره جایزه ملی جوانی جمعیت و با محور خانواده ایرانی و انعکاس ویژگیها، زیباییها و مفاهیم عمیق زندگی خانوادگی از نگاه هنرمندان عکاس و فیلمساز و نیز علاقهمندان برگزار میشود.
موضوعات مورد نظر در بخش عکس عبارتند از: «عکسهای گروهی خانوادههای ایرانی از آلبومهای قدیمی و جدید «لحظات ثبتشده از روابط عاطفی بین اعضای خانواده ایرانی: پدر و مادر، خواهر و برادر، مادربزرگ و پدربزرگ»، «تکریم و نقشآفرینی سالمندان در خانواده ایرانی»، «مراسم سنتی ازدواج در روستاها و شهرهای ایران، «تجربههای عاطفی مادرانه و پدرانه از تولد فرزند (بیمارستان، خانه و …)»، «حضور و نقش کودکان در ایجاد فضای شاد و با نشاط در خانواده ایرانی و «حضور و نقش جوانان در ساختار اجتماعی، فرهنگی، هنری و علمی امروز و فردای خانواده ایرانی».
همچنین موضوعات بخش فیلم کوتاه عبارت است از: «لحظات ثبتشده از روابط عاطفی بین اعضای خانواده ایرانی: پدر و مادر، خواهر و برادر، مادربزرگ و پدربزرگ»، «تکریم و نقشآفرینی سالمندان در خانواده ایرانی»، «مراسم سنتی «ازدواج» در روستاها و شهرهای ایران»، «حضور خانواده در آیینها و مراسم ملی و مذهبی»، «تجربههای عاطفی مادرانه و پدرانه از تولد فرزند (بیمارستان، خانه و …)»، «نقش «کودکان» در ایجاد فضای شاد و با نشاط در خانواده ایرانی» و «نقش «جوانان» در ساختار اجتماعی، فرهنگی، هنری و علمی امروز و فردای خانواده ایرانی».
شایان ذکر است، مهلت ارسال آثار تا پنجم آبان ۱۴۰۴ است و به دلیل محدودیت زمانی، این تاریخ به هیچ وجه تمدید نمیشود.
علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت جایزه به نشانی https://jayeze.setadjamiat.ir مراجعه کنند.