باشگاه خبرنگاران جوان- هیئت بلندپایه طالبان به سرپرستی سرپرست وزارت معادن و نفت این گروه، به همراه هیئتی از ترکمنستان به ریاست وزیر امور خارجه آن کشور، از روند اجرایی پروژه انتقال گاز تاپی در ولایت هرات بازدید کردند.

بر اساس گزارش دفتر رسانه‌ای والی طالبان در هرات، طرفین در جریان این بازدید از بخش‌های مختلف پروژه شامل خط لوله، تأسیسات جانبی و امکانات جدید دیدن کردند و بر تسریع روند کار در داخل خاک افغانستان تأکید نمودند.

نوراحمد اسلام‌جار، والی طالبان در هرات، با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر پروژه، اعلام کرد که عملیات احداث تأسیسات و آماده‌سازی مسیر با سرعت در حال انجام است و هیچ مانعی در مسیر اجرای این طرح بزرگ وجود ندارد. وی همچنین بر تعهد مشترک مقامات طالبان و دولت ترکمنستان برای تکمیل پروژه تاپی تأکید کرد.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، تاکنون بیش از ۱۲ کیلومتر از مسیر پروژه تاپی آسفالت شده و حدود ۱۰۰ کیلومتر مسیر مورد نقشه‌برداری قرار گرفته که از این میان، ۷۰ کیلومتر به‌طور کامل هموارسازی شده است. پروژه تاپی به‌عنوان یکی از طرح‌های راهبردی منطقه‌ای، نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های انرژی و تقویت همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای دخیل ایفا می‌کند.

با این حال، اجرای کامل این پروژه با چالش‌های ژئوپلیتیکی قابل توجهی از جمله اختلافات تاریخی میان هند و پاکستان و تنش‌های اخیر میان طالبان و دولت پاکستان مواجه است. این عوامل در کنار بحران مشروعیت بین‌المللی طالبان و نااطمینانی‌های اقتصادی، چشم‌انداز اجرای بی‌دردسر پروژه را با ابهام‌هایی همراه کرده و تحقق کامل آن نیازمند ثبات سیاسی، امنیت منطقه‌ای و اراده مشترک کشورهای دخیل ارزیابی می‌شود.