رحیم قهرمانی توانست عنوان نخست مسابقات ماراتن کویر لوت را به خود اختصاص بدهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سومین دوره مسابقات ماراتن شب در کویر لوت و گرم ترین نقطه دنیا (شهداد) با حضور ۶۰۰ دونده در ۲ بخش آقایان و بانوان برگزار شد.

نکته جالب توجه اینکه در این دوره از رقابت ها، رحیم قهرمانی مربی و دونده ی نام آشنای کشور با ۱۵ دونده در این رویداد حضور داشت که در اتفاقی قابل توجه تمامی این دوندگان توانستند بیشترین عناوین را به خودشان اختصاص بدهند.

این در حالی است که رحیم‌ قهرمانی توانست خودی نشان بدهد و با عملکردی قدرتمند قهرمانی ماده طاقت فرسا ۲۱ کیلومتر را به خود اختصاص بدهد.

از طرف دیگر هم عملکرد و نتایج دیگر ورزشکاران به شرح زیر است؛

آیلار پارساپور- نفر اول ۱۵ کیلومتر بانوان

الهه بیرامی: نفر اول ۴۲ کیلومتر بانوان

میثم قنبری: نفر اول ۴۲ کیلومتر آقایان

سمیرا پورابراهیمی: نفر دوم ۵ کیلومتر بانوان

بهروز گودرزی: نفر دوم ۴۲ کیلومتر آقایان

موسی لنگری: نفر دوم رده سنی ۴۲ کیلومتر آقایان

میلاد رفیع: نفر سوم ۲۱ کیلومتر

هدایت ذبیحی: نفر چهارم ۱۵ کیلومتر