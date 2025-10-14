باشگاه خبرنگاران جوان - متقاضیان شرکت در دهمین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران سال ۱۴۰۴ می‌توانند از امروز، سه‌شنبه؛ ۲۲ مهرماه تا دوشنبه؛ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org مراحل ثبت‌نام خود را انجام دهند.

بنا به اعلام سازمان سنجش، مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای به استناد ماده (۲۷) اساسنامه موضوع مصوبه شماره ۱۲۰۶۲/ت۴۲۹۳۹هـ به تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۱هیئت وزیران، درصدد برگزاری دهمین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران در روز جمعه، ۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ است. واجدین شرایط مندرج در ماده (۲۸) اساسنامه جامعه مذکور می‌توانند در این آزمون شرکت کنند.

شرایط متقاضیان:

۱- داشتن تابعیت ایرانی.

۲- اعتقاد و التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۳- حسن شهرت به رعایت موازین شرعی، اخلاقی، رفتاری و مالی.

۴- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های امور مالی و مالیاتی، حسابداری، حسابرسی، اقتصادی، بازرگانی، حقوقی و مدیریت (تمامی گرایش‌ها)، مهندسی صنایع، IT، علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر، بانکداری، بیمه بازرگانی، فقه و حقوق اسلامی، امور گمرکی، علوم بانکی و علوم قضایی. ملاک تاریخ فارغ‌التحصیلی، روز برگزاری آزمون (۵ دی‌ماه ۱۴۰۴) خواهد بود.

۵- نداشتن رابطه استخدام رسمی یا غیررسمی دائم یا موقت با دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ (اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکزآموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری از این حکم مستثنی هستند)

۶- داشتن حداقل ده سال سابقه کار تمام‌وقت در یکی از مشاغل مالیاتی، حسابداری، حسابرسی، حقوقی، مالی و محاسباتی، تدریس دروس مالیاتی، مالی و محاسباتی و اقتصادی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی کشور.

تبصره ماده ۲۸ اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران: افرادی که فاقد سابقه کار موضوع بند (۶) هستند در صورت گذراندن دوره آموزشی حرفه‌ای و گذراندن دوره کارورزی مطابق دستورالعملی که توسط جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران پیشنهاد و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، مجاز به شرکت در آزمون ورودی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران هستند.

۷- نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر.

نکات مهم:

۱- آزمون نمره منفی دارد.

۲- استفاده از کتاب قانون، در جلسه آزمون مجاز نیست.

۳- استفاده از ماشین حساب ساده (غیر برنامه‌ریزی) در جلسه آزمون مجاز است.

۴- دروس ۲،۱ و ۳ دارای ضریب ۱ است.

۵- نصاب لازم برای قبولی متقاضیان بر اساس مصوبه هیات مقررات زدایی ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات تراز یک درصد حائزین بالاترین امتیاز خواهد بود.

اقدامات لازم برای ثبت‌نام:

۱- تکمیل تقاضانامه الکترونیکی.

۲- بارگزاری فایل عکس اسکن شده: متقاضی باید یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن کرده و فایل آن را برای ارسال از طریق برنامه ثبت‌نام اینترنتی آماده کند.

- ۱-۲- عکس ۴ ´ ۳ که امسال گرفته شده باشد (عکس تمام‌رخ).

- ۲-۲- عکس اسکن شده فقط باید در قالب JPG باشد.

- ۳-۲- اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر ۴۰۰´۳۰۰ پیکسل و حداقل ۳۰۰ ´ ۲۰۰ باشد.

- ۴-۲-تصویر متقاضی باید واضح، مشخص و فاقد اثر مُهر، منگنه و هر گونه لکه باشد.

- ۵-۲- حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر باشد.

- ۶-۲- حاشیه‌های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.

- ۷-۲- حتی‌الامکان عکس، رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

تبصره ۱: اسکن عکس از روی کارت‌های شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و گذرنامه) قابل قبول نیست و متقاضیان لازم است از اصل عکس مطابق توضیحات فوق اقدام کنند.

تبصره ۲: عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.

تبصره ۳: درصورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت‌نام متقاضی باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می‌شود.

تذکر مهم: با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمون‌های قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس متقاضیان این موضوع اکثراً برای متقاضیانی رخ داده است که ثبت‌نام آنان توسط دیگران انجام می‌شود، تاکید می‌شود علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت‌نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت کنید تا اشتباهی عکس متقاضی دیگری به جای عکس شما الصاق نشود. در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، وی به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

مهلت ثبت‌نام:

متقاضیان ثبت‌نام در دهمین آزمون ورودی انتخاب اعضا جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران ضمن مطالعه دقیق شرایط مندرج در آگهی در صورت داشتن شرایط، می‌بایست از روز سه‌شنبه؛ ۲۲ مهرماه تا دوشنبه؛ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

پرداخت وجه ثبت‌نام:

متقاضیان واجد شرایط باید پس از پرداخت وجه ثبت‌نام به مبلغ ۱۰ میلیون ریال به صورت الکترونیکی با مراجعه به بخش مربوط، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

لازم به ذکر است به ثبت‌نام‌های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌شود.

برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون:

آزمون در روز جمعه؛ ۵ دی‌ماه ۱۴۰۴با توجه به آمار متقاضیان در تهران و برخی مراکز استان به صورت منطقه‌ای و غیر متمرکز برگزار خواهد شد.

کارت شرکت در آزمون از روز چهارشنبه؛ سوم دی ماه ۱۴۰۴ در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل پرینت خواهد بود. شهر محل آزمون دو هفته قبل از برگزاری آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور به متقاضیان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

یادآوری

۱- بدیهی است به درخواست‌هایی که ناقص یا منطبق با شرایط مندرج در بند “الف” نباشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۲- ثبت‌نام از متقاضیان عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی به صورت خود اظهاری صورت می‌پذیرد؛ لذا متقاضیان با توجه به شرایط اعلام شده در متن اطلاعیه، قانوناً عهده‌دار ثبت اطلاعات صحیح بوده و مسئولیت حقوقی هرگونه موارد خلاف واقع به عهده متقاضیان است و حق هر گونه ادعا یا طرح دعوی یا شکایت در قبال اقدامات بعدی ناشی از تشخیص عدم پذیرش سوابق کاری و رشته‌های تحصیلی مشابه و یا کشف اظهار خلاف واقع از متقاضیان و قبول‌شدگان آزمون ساقط می‌باشد.

۳- ثبت‌نام در آزمون به منزله اطلاع و آگاهی کامل از شرایط و مقررات مربوطه بوده و چنانچه پس از قبولی در آزمون در هر مرحله‌ای احراز شود اطلاعات ثبت شده از ناحیه متقاضی در آزمون به صورت کلی یا جزیی مغایر مفاد آگهی ثبت‌نام بوده، قبولی متقاضی، منتفی شده و اگر جهت صدور کارت عضویت به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی معرفی شده باشند، مراتب جهت لغو عضویت به جامعه مذکور اعلام می‌شود.