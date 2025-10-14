باشگاه خبرنگاران جوان - اسپانیا، پرتغال و مراکش با افزایش تعداد تیمهای جام جهانی به ۶۴ تیم مخالفند.
جام جهانی ۲۰۳۰ به میزبانی مشترک سه کشور اسپانیا، مراکش و پرتغال برگزار خواهد شد. البته طبق اعلام فیفا سه کشور آرژانتین، پاراگوئه و اروگوئه هم در این میزبانی مشارکت خواهند داشت.
پیشتر برخی از بانفوذترین مدیران فوتبال آمریکای جنوبی پیشنهاد افزایش تعداد تیمهای جام جهانی در سال ۲۰۳۰ را دادهاند و برگزاری جام جهانی با ۶۴ تیم دوباره در دستور کار قرار گرفت.
از سال ۱۹۹۸ جام جهانی با حضور ۳۲ تیم برگزار میشد. برای اولین بار در جام جهانی ۲۰۲۶ که در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد قرار است ۴۸ تیم در بزرگترین رویداد فوتبالی جهان حاضر شوند.
منتقدان پیشنهاد جام جهانی ۶۴تیمی معتقدند که این طرح کیفیت فوتبال را پایین آورده و ارزش رقابتهای انتخابی را در بیشتر قارهها کاهش میدهد.