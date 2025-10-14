با اثبات دوپینگ کشتی گیر تیم ملی روسیه در رقابت‌های ۲۰۱۵ ایران قهرمان این رقابت‌ها می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در سال ۲۰۱۵ به میزبانی لاس‌وگاس برگزار شد که تیم ملی ایران با اختلاف بسیار کم بعد از روسیه به عنوان نایب قهرمانی رسید، اما حالا اعلام شده دوپینگ گادسیف قهرمان روس مثبت شده است.

باتوجه به این اتفاق، جام قهرمانی سال ۲۰۱۵ به ایران خواهد رسید بر همین اساس علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی ۳-۴ بار با اتحادیه جهانی کشتی نامه نگاری کرده است. باتوجه به اینکه دبیر عضو کمیسیون فنی اتحادیه جهانی است، بار‌ها تلفنی هم پیگیری کرده که جام را به ایران بدهند. 

اتحادیه جهانی اعلام کرده که این جام به ایران خواهد رسید، اما این موضوع زمان‌بر بوده و در حال بررسی در کمیسیون کارشناسی است.

رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان – زاگرب؛
جوان ۲۱ ساله رکورد ۲۳ ساله را شکست/ جایزه ویژه در صورت کسب طلای جهان
کشتی گیر ملی پوش قم عازم صربستان می‌شود
پیش‌به سوی ششمین قهرمانی کشتی در جهان؛
پیش‌بینی سایت آمریکایی از ۲ طلای ایران در جهانی کشتی آزاد
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۶ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
چرا جواب خیلی از آزمایشا همون موقع مثبت جواب نمیده بعداز چندسال بعدن میفهمن مثبت بوده؟؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
سلام بر پهلوانان
سلام به دبیر
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۴ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
بعد ده سال چجوری یهو دوپینگش درومده؟
مشخصه توطئه بر علیه روسیه ست
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۵ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
چه ربطی داره. مگه اولین باره میبینی بعداز چندسال تست دوپینگ یکی مثبت درمییاد؟! واسه خیلییای دیگه حتی ورزشکارای ایرانی هم داشتیم بعدازچندسال جوابش دراومده. ولی خودمم تعجبم چرا همون موقع نمیفهمن مثبته بعداز چندسال میفهمن تعجبم و هنوز به رازش پی نبردم!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۲ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»
۴
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۱۳:۵۵ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
دبیر برعکس خیلیا با سواد هست
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عباس مروتی
۱۳:۵۱ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
مبارکه حق به حق دار رسید
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۲ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
ماشاءالله دبیر
پیگیر هست و حق را میگیرد
۱
۱۷
پاسخ دادن
