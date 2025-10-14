باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در سال ۲۰۱۵ به میزبانی لاس‌وگاس برگزار شد که تیم ملی ایران با اختلاف بسیار کم بعد از روسیه به عنوان نایب قهرمانی رسید، اما حالا اعلام شده دوپینگ گادسیف قهرمان روس مثبت شده است.

باتوجه به این اتفاق، جام قهرمانی سال ۲۰۱۵ به ایران خواهد رسید بر همین اساس علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی ۳-۴ بار با اتحادیه جهانی کشتی نامه نگاری کرده است. باتوجه به اینکه دبیر عضو کمیسیون فنی اتحادیه جهانی است، بار‌ها تلفنی هم پیگیری کرده که جام را به ایران بدهند.

اتحادیه جهانی اعلام کرده که این جام به ایران خواهد رسید، اما این موضوع زمان‌بر بوده و در حال بررسی در کمیسیون کارشناسی است.