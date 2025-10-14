باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تیر تعرفه‌های ترامپ بر قلب آمریکایی‌ها + فیلم

در تقابل ترامپ با دنیا، اولین گروه، مردم آمریکا هستند که ضرر می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در تقابل اقتصادی، سیاسی و نظامی دونالد ترامپ با دنیا، اولین گروه، مردم آمریکا هستند که ضرر می‌کنند که زندگی‌شان با چالش مواجه می‌شود.

مطالب مرتبط
تیر تعرفه‌های ترامپ بر قلب آمریکایی‌ها + فیلم
young journalists club

مدیحه‌سرایی ترامپ و نتانیاهو؛ تحقیر رهبران عرب در پوشش دیپلماسی! + فیلم

تیر تعرفه‌های ترامپ بر قلب آمریکایی‌ها + فیلم
young journalists club

پیام تشکر از ترامپ به سبک مردم غزه + فیلم

تیر تعرفه‌های ترامپ بر قلب آمریکایی‌ها + فیلم
young journalists club

صلح نوبل؛ جایزه‌ای برای صلح یا سیاست؟ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تماس جعلی به نام دانشگاه تهران با هدف تخلیه اطلاعاتی + فیلم
۱۱۵۷

تماس جعلی به نام دانشگاه تهران با هدف تخلیه اطلاعاتی + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۴
بنیادی به نام دختربچه فلسطینی که توسط اسرائیل شهید شد + فیلم
۲۷۰

بنیادی به نام دختربچه فلسطینی که توسط اسرائیل شهید شد + فیلم

۲۳ . مهر . ۱۴۰۴
۲۵ درصد مجروحان جنگ غزه کودکان هستند + فیلم
۲۵۲

۲۵ درصد مجروحان جنگ غزه کودکان هستند + فیلم

۲۳ . مهر . ۱۴۰۴
درگیری پلیس ایتالیا با حامیان فلسطین + فیلم
۲۲۶

درگیری پلیس ایتالیا با حامیان فلسطین + فیلم

۲۳ . مهر . ۱۴۰۴
۱۶۰۰ سال زندان از دوش اسیران فلسطینی برداشته شد + فیلم
۲۲۲

۱۶۰۰ سال زندان از دوش اسیران فلسطینی برداشته شد + فیلم

۲۳ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۴ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
هیچکس بهتر از این ترامپ دیونه نمی تواند آمریکا را به خاک سیاه بنشاند .
۰
۰
پاسخ دادن