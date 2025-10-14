باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار‌های روز اول از بازی‌های لیگ برتر فوتبال در هفته هفتم این رقابت‌ها تیم‌های فوتبال پرسپولیس و خیبر خرم آباد درلرستان به میدان می‌روند در این بازی پرسپولیس برای اولین بار از سرژ ارویه مدافع راست خود استفاده خواهد کرد.

دیدار‌های هفته هفتم به شرح زیر است:

دیدار تیم‌های تراکتور و ملوان به تعویق افتاد.

روز جمعه ۲۵ مهر:

گل گهر سیرجان – چادر ملو اردکان

استقلال تهران – مس رفسنجان

استقلال خوزستان – سپاهان اصفهان

شنبه ۲۶ مهر:

پیکان تهران – آلومینیوم ارا ک

ذوب آهن اصفهان – فولاد اهواز

شمس آذر قزوین – فجر سپاسی شیراز

خیبر خرم آباد – پرسپولیس تهران

تاریخ دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور و ملوان متعاقبا اعلام می‌شود.