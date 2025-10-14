دیدار‌های روز اول از بازی‌های لیگ برتر فوتبال در هفته هفتم این رقابت‌ها اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار‌های روز اول از بازی‌های لیگ برتر فوتبال در هفته هفتم این رقابت‌ها تیم‌های فوتبال پرسپولیس و خیبر خرم آباد درلرستان به میدان می‌روند در این بازی پرسپولیس برای اولین بار از سرژ ارویه مدافع راست خود استفاده خواهد کرد.
دیدار‌های هفته هفتم به شرح زیر است:
دیدار تیم‌های تراکتور و ملوان به تعویق افتاد.
روز جمعه ۲۵ مهر:

گل گهر سیرجان – چادر ملو اردکان
استقلال تهران – مس رفسنجان
استقلال خوزستان – سپاهان اصفهان
شنبه ۲۶ مهر:

پیکان تهران – آلومینیوم ارا ک
ذوب آهن اصفهان – فولاد اهواز
شمس آذر قزوین – فجر سپاسی شیراز 
خیبر خرم آباد – پرسپولیس تهران

تاریخ دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور و ملوان متعاقبا اعلام می‌شود.

