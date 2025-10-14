نیروهای مرزبانی طالبان در راستای مبارزه با قاچاق انسان در مرز هرات ۲۰۲ نفر را که قصد عبور غیرقانونی به ایران را داشتند، بازداشت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- نیروهای مرزبانی طالبان در ولایت هرات از توقف ۲۰۲ نفر که قصد عبور غیرقانونی به سمت ایران را داشتند، خبر دادند.
به گزارش پایگاه ارتش ۲۰۷ الفاروق طالبان، این افراد طی هفته گذشته در منطقه موسیآباد شهرستان غوریان در نزدیکی مرز ایران شناسایی و بازداشت شدند.
این رویداد در حالی رخ داده که موج جدیدی از مهاجرت غیرقانونی از افغانستان به ایران به دلیل تشدید بحران اقتصادی و بیکاری در این کشور مشاهده میشود. از سوی دیگر، دولت ایران با اعمال محدودیتهای شدید در صدور ویزا و تشدید روند اخراج مهاجران فاقد مدارک قانونی، مواجهه سختتری با این پدیده در پیش گرفته است.
بر اساس آمارهای موجود، تنها در سال جاری حدود دو میلیون مهاجر افغان از ایران اخراج شدهاند. با این وجود، گزارشها حاکی است برخی از مهاجران بازگرداندهشده همچنان تلاش میکنند از طریق مسیرهای قاچاق مجدداً وارد ایران شوند.