کشف و ضبط ۶ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در قم

باشگاه خبرنگاران جوان _ یوسف صادقی گفت: این عملیات در بازرسی مشترک نیروهای انتظامی و کارشناسان دفتر حراست و امور محرمانه این شرکت انجام و طی آن تجهیزات یادشده شناسایی و جمعآوری گردید.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم در تشریح جزئیات این اقدام، اضافه کرد: دستگاههای کشفشده بدون دریافت مجوز قانونی و از طریق اتصال غیرمجاز به شبکه توزیع برق فعالیت داشتند که بلافاصله توقیف و پروندهای برای رسیدگی قضایی تشکیل شد.
صادقی با تاکید بر تداوم طرح برخورد با استفاده غیرقانونی از برق برای استخراج رمزارز، از مردم خواست در صورت مشاهده فعالیتهای مشابه، مراتب را از طریق پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا از طریق پایگاه اینترنتی www.tavanir.org.ir/samaat اطلاعرسانی کنند.
او همچنین با اشاره به طرح تشویقی وزارت نیرو برای گزارشدهندگان تخلفات، افزود: افرادی که اطلاعات مستند درباره استفاده غیرقانونی از دستگاههای ماینر ارائه دهند، متناسب با ارزش گزارش خود، از یک تا دویست میلیون تومان پاداش نقدی دریافت خواهند کرد.
صادقی عنوان کرد: همکاری مردم در این زمینه نقش مؤثری در جلوگیری از هدررفت انرژی و پایداری شبکه برق استان دارد.
در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ تعداد ۷۸۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در ۱۰۱ مرکز این استان شناسایی و جمعآوری شد.
اگر تعداد کشفیات ماینرها به نسبت مشترکان شرکتهای توزیع نیروی برق در سراسر کشور محاسبه شود، شرکت توزیع برق قم با وجود وسعت جغرافیایی محدود و شمار کمتر مشترکان، رتبه اول کشور را به خود اختصاص خواهد داد.
منبع:روابطعمومی شرکت توزیع نیروی برق قم