سرپرست وزارت خارجه طالبان از راه‌اندازی به‌زودی پروازهای مستقیم میان شهر امرتسار هند با کابل و قندهار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرپرست وزارت خارجه طالبان از راه‌اندازی به‌زودی پروازهای مستقیم میان شهر امرتسار هند و دو شهر کابل و قندهار در افغانستان خبر داد.

 امیرخان متقی در دیدار با فعالان اقتصادی در دهلی نو این موضوع را اعلام کرد که با استقبال ویکرامجیت سینگ ساهونی، عضو پارلمان هند، مواجه شد.

ساهونی این اقدام را نقطه عطفی تاریخی در توسعه تجارت ایالت پنجاب خواند و تأکید کرد که این پروازهای مستقیم و امن، فرصت‌های تازه‌ای برای کشاورزان، بازرگانان و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ایجاد خواهد کرد.

به گفته وی، این مسیرهای هوایی جدید می‌توانند صادرات محصولات کشاورزی، خشکبار، میوه‌های تازه، صنایع دستی و داروهای تولید داخل را تسهیل کرده و به تقویت پیوندهای اقتصادی میان هند و افغانستان کمک کنند.

راه‌اندازی این پروازها در چارچوب تلاش دو کشور برای گسترش مناسبات تجاری و ارتباطات مردمی صورت می‌گیرد.

برچسب ها: تعامل با طالبان ، هند
