اقدام عجیب سفیر آمریکا در سرزمین‌های اشغالی + فیلم

سفیر آمریکا در سرزمین‌های اشغالی به اجرای کنسرت پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مایک هاکبی سفیر آمریکا در سرزمین‌های اشغالی در اقدامی عجیب به اجرای کنسرت پرداخت.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۵ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
در عجبم دولت ما چه شرایط و امکانات تفریحی و شاد را برایمان تدارک داده خسته شدیم از بس خانه و ماشین و هوای آلوده و دود دیدیم مردیم. وای به حال بچه هایمان
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۳ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
ما مردم خمود و ناراحت هستیم بخصوص تهرانی ها
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۲ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
محشره چه ابتکار قشنگی به این وسیله مردم جذبت میشن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۲ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
مسولین یاد بگیرند اگر کار براي مردم بلد نیستید اقلا یک هنری در کننید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۰ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
خیلی زیبا بود ۱۰بار نگاه کردم
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۰ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
اگر انسانیت را عدد یک در نظر بگیریم! هر یک از مهارتها تخصصها هنرها و... که فرد در طول حیات خود کسب می کند همانند صفرهای هستند که بعد از عدد یک قرار می گیرند وارزش یک فرد را والا و والاتر می برند ولی اگر انسانیت نباشد (عدد یک را حدف کنیم ) دیگر مجموع یک عالمه فوت فن و کاربلدی صفر است! و توانایی در هر کاری بدتر ابزاری می شود برای فریب دیگران برای خباثت حرفه ای تر! نقابی برای پوشاندن زشتیها و ستمها و بدیها
۰
۱۰
پاسخ دادن
India
ناشناس
۰۸:۳۵ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
انسانیت لازمه آدمی است و دین ویا شاخص بودن در جامعه حساب نمی شود منتها یک بشر انسان منش! با مفیده فایده بودن برای خود و خانواده و جامعه ارزشمند می شود و اگر فراتر از ارزشهای مادی که با تلاش و دانش و پشتکار وتجربه و... بدست آورده همچنان روانش تشنه معنویات است می تواند با مومن بودن در اعتقادی که دارد از لحاظ ماورائی و روحانی روحش را جلاءدهد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۶ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
ج بساتی شده این دونیا مرگ برآمریکا
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۵ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
خب این یارو به یهودی صهیونیسته امریکا یه مسلمان ویا مسیحی آزاده و معتقد را سفیر امریکا در اسراییل نمیکند
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۰ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
البته در دنیا ازجمله ایران خودمون یهودی آزاده و مومن و کاردرست هم کم نداریم