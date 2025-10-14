نماینده مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیرو از شناسایی ۷۰۲ هکتار زمین با قابلیت نصب ۴۰۰۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی و ظرفیت سالانه تولید ۷۰۰ گیگاوات‌ساعت برق خبر داد.

مرادی، نماینده مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور این شرکت در کنفرانس نیروگاه‌های خورشیدی و بادی گفت: هدف ما از شرکت در این کنفرانس، عرضه و شناسایی پتانسیل‌هایی است که در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی وجود دارد. طرح‌هایی که توسط شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران احداث شده یا در حال اجراست، دارای زمین‌های تملک شده‌ای هستند که قابلیت‌هایی نظیر خط انتقال و فیلتر مناسب برای اتصال نیروگاه خورشیدی به شبکه را دارند. 

او افزود: این زمین‌ها به همراه ابنیه و تاسیسات قابل استفاده، فرصت‌های مناسبی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. ما ۷۰۲ هکتار زمین را در طرح‌های خود شناسایی کرده‌ایم که قابلیت نصب ۴۰۰۲ مگاوات انرژی خورشیدی و تولید حدود ۷۰۰ گیگابایت ساعت برق به صورت سالیانه را دارند. به علاوه، برای استفاده از تسهیلات صندوق توسعه، محدودیتی برای این ساخت‌ها وجود ندارد. 

مرادی در ادامه به برآورد هزینه‌ها اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاران می‌توانند فقط سرمایه مورد نیاز برای تأمین تجهیزات را پیگیری کنند. برآورد هزینه خرید تجهیزات برای سلول‌های خورشیدی و تاسیسات جانبی حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار به ازای هر کیلووات است؛ بنابراین برای مجموع ۴۰۰۲ مگاواتی که قابلیت نصب داریم، سرمایه‌گذاری لازم حاصل‌ضرب ۴۰۰۲ مگاوات در حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار خواهد بود. 

وی همچنین به امکان نصب تجهیزات شناور بر روی مخازن آب اشاره کرد و افزود: این تجهیزات می‌توانند روی مخازن آب نصب شوند و به واسطه سیستم خنک‌کنندگی آب، بازدهی سلول‌ها را به طرز قابل توجهی افزایش دهند. 

مرادی تأکید کرد: با توجه به اینکه مجوز‌ها به تازگی به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران داده شده، ما در مرحله ابتدایی جذب سرمایه‌گذار در این حوزه هستیم. امیدواریم این کنفرانس ظرفیت‌هایی را برای شناسایی پتانسیل‌ها به سرمایه‌گذاران ایجاد کند تا بتوانند از این قابلیت‌ها به نحو احسن استفاده کنند. 

این،همه بیابان لم یزرع در شرق تهران و جاهای دیگر بهتر است زمین‌های کشاورزی برای اینکار اختصاص داده نشود
