با تلاش مأموران انتظامی شهرستان بستک در یک طرح ضربتی منسجم تعداد ۷۰ دستگاه ماینر و دستگاه استخراج رمز ارز قاچاق فعال به ارزش بالغ بر ۳۶ میلیارد ریال از شبکه برق سراسری خارج شدند. 

سردار علی اکبر جاویدان گفت: مأموران انتظامی شهرستان بستک در ادامه طرح سراسری مقابله با قاچاق کالا و ارز و رفع ناترازی انرژی با انجام کار اطلاعاتی از محل نگهداری و فعالیت دستگاه‌های استخراج رمز ارز دیجیتال در چندین محل از این شهرستان مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مقام قضایی با تشکیل تیم‌های عملیاتی به همراه نماینده اداره برق شهرستان به محل‌های مورد نظر اعزام و در بازرسی از ۲۰ منزل تعداد ۷۰ دستگاه ماینر استخراج رمز ارز دیجیتال فعال به همراه قطعات مربوطه کشف و ضبط کردند.

این مقام ارشد انتظامی استان ارزش ماینر‌های کشف شده در این عملیات را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۳۶ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال عنوان و اظهار داشت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال و تلاش در خصوص شناسایی متخلفین در دستور کار مأموران این شهرستان قرار دارد. 

فرمانده انتظامی استان هرمزگان در پایان با اشاره به اینکه جمع آوری این دستگاه‌های غیر مجاز تاثیر زیادی در رفع ناترازی انرژی در کشور و احقاق حقوق شهروندان قانونمند دارد از عموم مردم فهیم استان خواست در صورت اطلاع از هر گونه تخلف مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس اطلاع دهند.

