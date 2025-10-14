در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با کاهش ۲۶ هزار و ۷۸۶ واحد در سطح ۳ میلیون و ۱۶ هزار واحدی ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۲۲ مهرماه شاخص کل بورس با کاهش ۲۶ هزار و ۷۸۶ واحد در سطح ۳ میلیون و ۱۶ هزار واحدی ایستاد؛ شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش هزار و ۳۴۵ واحد در سطح ۸۷۲ هزار و ۲۱۷ واحدی قرار گرفت.

امروز فارس، فملی و فولاد سه نماد با بیشترین تاثیر و سه نماد خودرو، خساپا و ذوب پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بورس بودند.

امروز شاخص کل هم وزن با افزایش ۴۹ واحد در سطح ۲۶ هزار و ۲۵۲ واحد قرار گرفت؛ امروز سه نماد آریا، آریان و براساس بیشترین تاثیر و سه نماد فزر، کیسون و خاور پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار فرابورس بودند.

امروز گروه خودرو با ارزش معاملاتی هزار و ۲۳۷ میلیارد تومانی برترین گروه صنعتی بود و بعد از آن گروه فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی در جایگاه بعدی ایستادند.