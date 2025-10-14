باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ویرانی‌های عظیم ارتش صهیونیست در شمال شهر غزه + فیلم

تصاویر ویرانی‌هایی عظیم در محله ابواسکندر، واقع در شمال شهر غزه، پس از خروج نیرو‌های اشغالگر صهیونیستی از این منطقه منتشر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - با خروج نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی از مناطق مختلف نوار غزه، تصاویری از حجم ویرانی های ناشی از حملات این رژیم در نوار غزه منتشر شده است.

مطالب مرتبط
ویرانی‌های عظیم ارتش صهیونیست در شمال شهر غزه + فیلم
young journalists club

رجزخوانی مردم غزه با لاشه ادوات زرهی صهیونیست‌ها + فیلم

ویرانی‌های عظیم ارتش صهیونیست در شمال شهر غزه + فیلم
young journalists club

یکی از صالح‌ترین فرزندان غزه + فیلم

ویرانی‌های عظیم ارتش صهیونیست در شمال شهر غزه + فیلم
young journalists club

تحویل ۷ اسیر صهیونیست به صلیب سرخ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
مدیحه‌سرایی ترامپ و نتانیاهو؛ تحقیر رهبران عرب در پوشش دیپلماسی! + فیلم
۱۲۰۱

مدیحه‌سرایی ترامپ و نتانیاهو؛ تحقیر رهبران عرب در پوشش دیپلماسی! + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۴
خبرنگاری که فردای آتش‌بس در انتظار برادر اسیرش شهید شد + فیلم
۶۳۵

خبرنگاری که فردای آتش‌بس در انتظار برادر اسیرش شهید شد + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۴
اشتباه رایج برای بلند کردن کودکان + فیلم
۵۵۷

اشتباه رایج برای بلند کردن کودکان + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۴
نقش رستم، تابلویی از معماری پر رمز و راز ایرانیان + فیلم
۴۸۰

نقش رستم، تابلویی از معماری پر رمز و راز ایرانیان + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۴
شادی مردم فلسطین از آزادی اسیران + فیلم
۴۲۱

شادی مردم فلسطین از آزادی اسیران + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.