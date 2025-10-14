هواشناسی خوزستان نسبت به وقوع گرد و غبار در بعضی مناطق استان هشدار سطح زرد صادر کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمد سبزه‌زاری مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا پایان هفته جوی به‌نسبت پایدار را نشان می‌دهد.

او افزود: در این روزها پدیده غالب وزش باد در ساعات بعد از ظهر است که به‌ویژه امروز و فردا در نیمه جنوبی، غربی و بخش‌هایی از مرکز شاهد وزش باد متوسط همراه با تندبادهای لحظه‌ای خواهیم بود که برخاستن گرد و غبار محلی نیز دور از انتظار نیست.

 

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان ادامه داد: امروز دما روند افزایشی خواهد داشت و سپس تا پایان هفته تغییرات خیلی محسوس نیست.

سبزه‌زاری گفت: طی امروز تا اواخر وقت چهارشنبه شمال خلیج فارس مواج خواهد بود و روز پنجشنبه نیز نیمه مواج پیش‌بینی می‌شود.

او تصریح کرد: هواشناسی خوزستان هشدار سطح زرد نسبت به وزش باد متوسط، همراه با تندبادهای لحظه‌ای و احتمال رخداد گردوغبارمحلی و موقتی از بعدازظهر روز سه‌شنبه تا اواخر وقت چهارشنبه در مناطق جنوبی، جنوب غربی، غربی و بخش‌هایی از مرکز استان صادر کرد.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان ادامه داد: در شبانه‌روز گذشته آبادان و رامشیر با دمای ۳۸ و ایذه با دمای ۱۱.۲ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند، همچنین در شبانه‌روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۷.۹ و کمینه دمای ۱۹.۴ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

