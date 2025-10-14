۱۲ سال پس از حادثه اسکی برای میشائیل شوماخر، خبرنگار سرشناس فرانسوی با اشاره به امضای یک کلاه ایمنی توسط این اسطوره فرمول یک از بهبودی احتمالی او خبر داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - وضعیت میشائیل شوماخر چگونه است؟ آیا امیدی هست که او به همان فردی که قبلا بود تبدیل شود؟ همه اینها سوالاتی‌اند که دوازده سال آزگار است بی‌پاسخ مانده‌اند. اسرار قهرمان هفت دوره مسابقات جهانی فرمول یک توسط نزدیکانش محافظت می‌شود، اما هر از گاهی کسی پیدا می‌شود که اطلاعات کوچکی را فاش کند.

کورسوی امید

استفان لرمیت، خبرنگار روزنامه مشهور «اکیپ» فرانسه، کورسوی امیدی به هواداران شوماخر داد. او در مصاحبه‌ای با Le Grand Recit اظهار کرد: نمی‌گویم حال او خوب است، اما شاید در حال بهبودیافتن باشد. ما اساسا اطلاعات جامعی نداریم.

او به اطلاعاتی اشاره می‌کند که شوماخر امسال یک کلاه ایمنی مسابقه را برای یک رویداد خیریه امضا کرده است.

آیا شوماخر در حال بهبودیافتن است؟

به نقل از میرر، لرمیت اظهار داشت: آیا برای امضا همسرش دست او را گرفته بود؟ ما مطمئن نیستیم، اما این اولین باری است که نشانه مثبتی داشته‌ایم.

این خبرنگار تأکید کرد که هیچ اطلاعات مستقیمی درباره تغییر وضع راننده سابق فراری ندارد و معتقد است که این راننده آلمانی هنوز قادر به صحبت‌کردن یا برقراری ارتباط نیست.

نزدیک به ۱۲ سال پیش، در دسامبر ۲۰۱۳، این راننده آلمانی هنگام اسکی دچار حادثه شد و به کما رفت. از آن زمان اطلاعات مربوط به وضعیت او کمیاب بوده و توسط بستگانش مخفی نگه داشته شده است. تیمی از متخصصان پزشکی در خانه خانوادگی شوماخر در دریاچه ژنو از او مراقبت می‌کنند. حتی نزدیک‌ترین دوستانش نیز از جزئیات وضعیت او بی‌اطلاع‌اند.

۱۵ نفر، ۲۴ ساعته

رسانه‌های آلمانی فاش کردند که میشائیل توسط تیمی ۱۵نفره، ۲۴ساعته تحت مراقبت است. اسطوره‌ای که زمانی بر پیست تسلط داشت، اکنون تا حدودی درمانده و دائماً تحت نظر است و به‌وضوح از جراحاتی که زندگی‌اش را برای همیشه تغییر داد، زخم خورده است.

برچسب ها: مسابقات جهانی ، فرمول یک
